Российская детская клиническая больница (РДКБ) в Москве с первого марта закрыла единственное в России хирургическое отделение, где оперировали детей с синдромом короткой кишки. В самом РДКБ объяснили такое решение «реорганизацией» и присоединением к другому отделению «в целях повышения качества и доступности медицинской помощи». Однако родители пациентов утверждают, что оперировать детей теперь будет вовсе негде. Подробнее — в материале RTVI.

Отделение реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости в РДКБ было единственным местом, где проводили операции детям с синдромом короткой кишки (СКК). С 2022 года отделением руководила детский хирург Юлия Аверьянова, которая работала по методике STEP-пластики кишечника. Этот метод позволяет удлинить короткую кишку при помощи хирургического вмешательства.

СКК — заболевание, связанное с частичной утратой сегментов тонкого кишечника (потеря 25% и более от его общего объема). Оно характеризуется нарушением процесса всасывания питательных веществ. Из-за этого питательные элементы, которые должны поступать в организм вместе с пищей, теряются и не усваиваются, что, в свою очередь, ведет к нарушению баланса минералов и вызывает истощение организма.

По словам Марии Балашовой — волонтера фонда «Ветер Надежд», который оказывает помощь детям и взрослым с синдромом короткой кишки, в РДКБ к Аверьяновой «свозили детей даже из регионов». «Теперь заведующая и команда врачей, которые под ее руководством накапливали опыт, ушли. Получается, что система помощи, которая сложилась, полностью разрушена. Не очень понятно, как теперь будет происходить лечение всех этих пациентов. Родители в панике и замешательстве — они не понимают, как будут лечить детей дальше», — сказала волонтер в разговоре с RTVI.

Балашова также добавила, что тех пациентов, которых вела Аверьянова, перевели в другое хирургическое отделение РДКБ. «По детям из регионов: нам сейчас поступает информация, что их будут оставлять там и при помощи телемедицины наблюдать. Но у нас все равно вопрос — кто будет лечить? <…> Декларируется, что этим может заниматься любой хирург. Но как можно за два года вырастить специалистов, если отделение Аверьяновой накапливало этот опыт в течение 15 лет и постоянно что-то совершенствовало», — рассказала Балашова.

По данным организации «Русфонд», отделение Аверьяновой на протяжении нескольких лет оставалось убыточным для РДКБ, так как лечение, которое оплачивалось по ОМС, не компенсировало реальных расходов на пациентов. По подсчетам «Русфонда», в 2022 году долг составлял «больше 100 млн. рублей». В 2024 году его удалось сократить до 40 млн. рублей за счет благотворительных организаций.

В РДКБ заявили «Медвестнику», что отделение Аверьяновой будет «присоединено к другому хирургическому отделению» для «повышения качества и доступности медицинской помощи» и «улучшения управления коечным фондом». При этом все пациенты, которые наблюдаются в отделении реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости, «продолжат получать всю необходимую помощь в полном объеме».

Ранее обращение в Минздрав по поводу закрытия отделения реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости направляла глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. В своем обращении Останина просила министерство «разъяснить, какие меры примут для сохранения жизней детей после закрытия одного из хирургических отделении больницы им. Пирогова, где лечат пациентов с редкими и тяжелыми заболеваниями ЖКТ».

Также обращение в Минздрав направил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. «Говорят, что отделение убыточное, квоты не покрывают сложных операций и дорогостоящего лечения. И что, это повод не лечить, сокращать медпомощь?! Вместо того чтобы увеличить квоты, подключить Минфин к вопросу. Или у нас новый виток оптимизации под вывеской „денег нет“? И во сколько детских жизней оценивается экономия?» — написал он в своем телеграм-канале.