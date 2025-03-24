Национальный банк Казахстана признал, что в действиях коммерческих банков, которые требуют от клиентов отказа от контрактов в России, есть признаки «избыточных опасений и проверочных процедур». Об этом говорится в ответе за подписью главы регулятора Тимура Сулейменова на депутатский запрос, с которым ознакомился RTVI.

«Одной из важнейших тем является исключение так называемого «overcompliance», то есть избыточных опасений и проверочных процедур при обслуживании платежей в отношении казахстанских предприятий и продукции», — говорится в документе. Но, как считают в Нацбанке, «окончательное решение лежит в плоскости гражданского законодательства и коммерческих взаимоотношений конкретного банка второго уровня и его клиента».

При этом в Нацбанке допускают, что «при осуществлении операций/сделок, связанных с санкционными ограничениями, в том числе с товарами, включенными в санкционные списки, даже в случаях, когда непосредственные участники сделки не включены в санкционные списки, риск применения вторичных санкций со стороны иностранных государств исключить невозможно».

В регуляторе подчеркнули, что «вопросы санкционных рисков находятся на постоянном контроле финансовых регуляторов, на регулярной основе проводятся консультации с участниками финансового рынка».

Запрос главе Национального банка и премьер-министру Казахстана направили депутаты нижней палаты Казахстана, представляющие фракцию партии «Ак Жол». Речь в нем шла о том, что казахстанские банки стали требовать от своих клиентов «гарантийные письма об отказе экспорта готовой продукции в Россию, под угрозой закрытия кредитных линий».

«Основной проблемой является отказ казахстанских банков в кредитовании и проведении платежей предприятий, имеющих деловые связи с российскими партнерами», — говорится в запросе. По данным депутатов, «данные действия финансовые организации мотивируют опасениями по поводу возможного попадания изготовленной продукции в подсанкционные списки США и Евросоюза, что в свою очередь может повлечь за собой риск вторичных санкций в отношении самих банков».

Несколько источников RTVI, представители крупного казахстанского бизнеса, на условиях анонимности подтвердили, что проблема денежных платежей и расчетов между Россией и Казахстаном по-прежнему стоит очень остро. «Это такое волнообразное движение. Только мы находим варианты расчетов, как через какой-то момент происходит очередное ужесточение, и все начинается заново», — сказал один из них RTVI.

Официально Казахстан не присоединился к санкциям, соответственно, не применяет ограничений в торговле товарами с РФ, в том числе из санкционного списка. Законодательство страны не содержит запрета на обслуживание банками операций, связанных с санкционными ограничениями третьих стран.

Депутаты особо подчеркивают, что «отказ в проведении платежей не обусловлен какими-либо официальными запретами со стороны государственных органов, а является инициативой самих банков, исходящих из принципа так называемой «чрезмерной осторожности» в отношении возможных санкционных рисков».

В конце января-начале февраля в Казахстане побывал посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан, который разъяснил, что «Еврокомиссия не будет накладывать санкции на ту продукцию, которая произведена в Казахстане и экспортирована в Россию». Однако представители крупнейших банков Казахстана в ходе встречи с депутатской фракцией «Ак жол», заявили, что «данные разъяснения неубедительны, так как, по их мнению, решающим является не факт реэкспорта или производства товаров, а их включение в санкционный список, что создает риск попадания под вторичные санкции, если не со стороны Еврокомиссии, то со стороны США, вплоть до отключения от системы SWIFT».

«Такая позиция финансовых институтов, работающих в юрисдикции Республики Казахстан, ставит под угрозу права и законные интересы отечественных предпринимателей», — считают депутаты. По их данным, из-за опасений банков, экспорт продукции казахстанских машиностроительных предприятий в Россию сократился на 15 процентов. Эта цифра коррелирует с официальными данными казахстанского Бюро по национальной статистике по взаимному товарообороту между странами в 2024 году. Несмотря на общий рост в 2,7% до 27,8 млрд долларов США, экспорт в Россию из Казахстана сократился и составил 9,546 млрд долларов, что на 6,5% меньше по сравнению с показателем 2023 года, когда он оценивался в 10,207 млрд долларов США.

Илья Никитин