В Норвегии продолжают чтить память советских солдат, которые в 1944 году освободили от нацистской оккупации Киркенес и Восточный Финнмарк. При этом в стране вообще не ведутся дискуссии о том, чтобы убрать монумент из центра Киркенеса. Это в специальном интервью RTVI подтвердил посол Норвегии в России Роберт Квиле.

«Памятник находится в центре Киркенеса, он был установлен в 1952 году. Это памятник солдату Красной Армии. Официально в Норвегии он называется Монумент Освобождения. Мы также зовем его по-норвежски «Russermonumentet» — «русский монумент». Но было бы правильнее перевести на русский как как Памятник советскому солдату (по-русски). Каждый год 25 октября у этого памятника проводится памятная церемония, посвященная дню, когда в 1944 году Красная Армия вошла в Киркенес», — рассказал Роберт Квиле.

Посол напомнил, что на церемониях с норвежской стороны бывали король, премьер-министры, министры иностранных дел, с российской — также главы МИД (например, несколько раз Сергей Лавров) и другие официальные лица.

«Для нас важно чтить память о жертве, принесенной солдатами, которая помогла освободить эту часть Норвегии. Ведь в этой части Норвегии война закончилась намного раньше, чем в остальной. Остальная Норвегия была освобождена только 8 мая 1945 года», — напомнил Роберт Квиле.

При этом норвежский дипломат отметил, что с 2022 года организаторы (муниципалитет Киркенеса) не приглашали официальных представителей России.

«Это не значит, что россиянам запрещено участвовать, но их официальные представители не были приглашены на нашу церемонию. Возможно, вы знаете, что в прошлом году во время церемонии произошел, я бы сказал, неприятный инцидент. Это было связано с местом, с тем, как были положены венки — друг на друга или рядом друг с другом. А еще, я думаю, это было связано с цветами лент на венках», — пояснил посол.

В этом году, когда отмечалось 80-летие освобождения Восточного Финнмарка, обе стороны стремились избежать каких-либо инцидентов и «достойно отметить те события».

При этом в Норвегии никто никогда не предлагал убрать советскому солдату из центра Киркенеса.

«Нет-нет, совершенно нет. Я никогда о таком не слышал. Я никогда не слышал о том, чтобы стереть историю. Среди норвежских историков есть дискуссия о том, что реально происходило. Но это факт, установленный факт: Красная Армия перешла границу и в тот самый день вошла в Киркенес, а немецкие войска отступили на запад, сжигая все здания на своем пути. И нет причин, по которым мы должны подвергать сомнению самопожертвование, совершенное этими солдатами. Это то, что мы чтим. Памятник должен там стоять. Я никогда не слышал, чтобы кто-то предлагал снести его или убрать. Нет», — заключил Роберт Квиле.