На подстанции «Кирилловская» в поселке Гайдук под Новороссийском произошел пожар. Об этом в субботу, 18 мая, сообщил мэр города Андрей Кравченко. По его данным, у 26 тыс. жителей Новороссийска и пригорода пропал свет. Вскоре кубанский оперштаб отчитался о восстановлении нарушенного энергоснабжения.

Как сообщил Кравченко, отключение энергоснабжения частично произошло у жителей сел Цемдолина и «от Васильевки до Абрау-Дюрсо». С аналогичной ситуацией столкнулись граждане, проживающие в Приморском и Центральном внутригородских районах.

Аварийная бригада выполняет «оперативное подключение» на подстанции ДСК, чтобы «запитать Цемдолину», написал Кравченко. На подстанции ТП-27, которая снабжает электроэнергией Приморский и Центральные районы, сработала защита, экстренные службы восстанавливают ее работу.

«В ближайшие время свет вернется в дома 20 тыс. жителей», — заверил Кравченко.

Что касается ситуации в Новороссийском внутригородском районе, то она «более сложная», написал мэр, не уточнив подробностей. «Бригада ЮЗЭС (Юго-Западных электрических сетей, — Прим. RTVI) занимается восстановлением энергоснабжения», — добавил Кравченко.

Около 12:00 мск оперштаб Краснодарского края сообщил, что энергоснабжение, нарушенное из-за пожара на подстанции, восстановлено. «Абоненты перезапитаны», — говорится в сообщении.

По словам мэра, причины пожара на подстанции «Кирилловская» станут известны только после того, как его потушат.

Сотрудник краевого управления МЧС в разговоре с изданием «Блокнот» объяснил возгорание «технической неисправностью оборудования», не связанной с атакой беспилотников днем ранее. «Жертв нет, всё под контролем», — добавил собеседник.

В свою очередь, в Муниципальном центре управления администрации Новороссийска назвали недостоверными сообщения о том, что пожар на подстанции произошел в результате атаки дронов.

«Причиной возгорания на ПС «Кирилловская» стали внутренние неполадки. Внешнее воздействие полностью исключено!» — говорится в сообщении.

Массированная атака дронов на Новороссийск

Новороссийск был атакован дронами в ночь на пятницу, 17 мая. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что силы ПВО сбили над городом более десяти БПЛА. Во время массовой атаки дронов власти Новороссийска призвали местных жителей не покидать свои дома. Также в городе была временно приостановлена работа общественного транспорта.

По данным телеграм-канала Baza, в атаке на Новороссийск было задействовано более 20 беспилотников — «практически все» были уничтожены или подавлены. В городе прозвучало по меньшей мере 30 взрывов, писал канал «Осторожно, новости».

В публикации утверждается, что в результате падения БПЛА на территориях нескольких предприятий начался пожар. Дроны, пишет Baza, упали в том числе на территории нефтебазы «Грушевая балка», нефтеперерабатывающего завода «Газпром» в Кирилловке, предприятия «Импортпищепром» и мазутного терминала порта.

Власти Новороссийска сообщили, что в результате атаки дронов несколько гражданских предприятий получили «незначительные повреждения», которые не повлияли на технологический процесс. «Те незначительные возгорания, которые были, сразу потушили», — заявил заместитель главы города Александр Яменсков.

В краснодарском оперштабе сообщали, что из-за атаки беспилотников на Новороссийск в ночь на 17 мая был поврежден трансформатор на электроподстанции «Гайдук-Туговая». Кроме того, была отключена линия к подстанциям «Пролетарий», «Новорэс», «Геопорт» и «Кирилловская» — из-за этого были обесточены несколько районов города, в которых проживают около 16 тыс. человек. Позже энергоснабжение восстановили.

Минобороны России отчиталось только об одной атаке беспилотника в ночь на 18 мая. Ведомство сообщило, что один дрон сбили над Крымом.