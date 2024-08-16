Информация об отставке министра обороны Израиля Йоава Галанта не соответствует действительности. Об этом RTVI заявил советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман.

«Информация об отставке Йова Галанта не соответствует действительности. Министр обороны продолжает оставаться на своим посту и руководить оборонным ведомством», — подтвердил Дмитрий Гендельман RTVI.

Ранее некоторые паблики сообщили со ссылкой на израильскую газету «Маарив» о том, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху якобы отправил Галанта в отставку. Впрочем, на сайте издания такой новости нет. Некоторые «утечки» утверждают, что такое решение принято, но речь идет лишь о гипотетической возможности. Другие израильские СМИ также молчат на эту тему. Зато «Маарив» сообщает, что накануне, 15 августа, израильский камбин собрался на заседание, посвященное «оценке угроз безопасности» со стороны «Хезболлы» и Ирана.

Сообщения о разногласиях между премьером Нетаньяху и его военным министром появляются давно. Они касаются в том числе Сектора Газа, где Израиль продолжает военную операцию против группировки ХАМАС. Сам Галант в мае публично угрожал покинуть пост, если премьер не предоставит четкий план послевоенного устройства Газы.

Нетаньяху уже «увольнял» Галанта. Нынешнее правительство было сформировано в конце 2022-го и вскоре выдвинуло проект реформы судебной системы, урезающей полномочия Верховного суда с усилением контроля над судьями со стороны исполнительной власти. Галант открыто выступил с критикой реформы, за что был отправлен в отставку в марте 2023 года. Однако уже в апреле Нетаньяху заявил, что министр сохранит свой пост, несмотря на высказывания, идущие вразрез с курсом кабмина.