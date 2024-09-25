В российском ретейле не хватает около 1 млн сотрудников, а Wildberries и Ozon штрафуют владельцев ПВЗ, если те закрываются из-за отсутствия кадров, сообщает Forbes. О проблемах в отрасли пишет и «Коммерсантъ». Однако в пресс-службе Ozon не подтвердили RTVI информацию о массовом закрытии своих пунктов.

«У Ozon более 50 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране. За последние полгода ни разу не было ситуаций, когда единовременно не работали бы более 1% из них. Понимаем, что иногда случаются непредвиденные обстоятельства, в том числе в работе с сотрудниками. Поэтому, если наши партнеры предупреждают о вынужденном закрытии, мы не штрафуем за нарушение графика», — уточнили в компании.

В Ozon добавили, что в ситуации с работниками ПВЗ есть разные сценарии: например, где-то владельцы сами выдают заказы, а в некоторых городах пункты выдачи заказов — это источник стабильного заработка. Все это обсуждаются с теми, кто будет управлять точкой, уточнили в компании.

Что говорят СМИ о проблемах в сфере ретейла

По данным Forbes, сейчас рознице не хватает 1 млн сотрудников, потому что люди уходят «в логистику и промышленность». По данным издания, это приводит к тому, что закрываются либо переходят на сокращенный день магазины «Красное и Белое» во многих городах страны.

Кроме того, со схожей проблемой столкнулись и пункты ПВЗ Wildberries, «Яндекса» и Ozon. Например, совладелец компании, которая владеет несколькими сотнями действующих ПВЗ разных российских маркетплейсов, Павел Чатулов заявил Forbes, что «никто не хочет работать», в связи с чем приходится «временно закрывать» пункты.

Не помогает, по его словам, даже повышение зарплаты на 25% в год. Если раньше, рассказал Чатулов, платили 1800-2000 рублей за 12-часовую смену, то сейчас предлагают больше 3 тыс. рублей, но «желающих нет».

«А это не просто убытки из-за падения оборота пункта, это штрафы от маркетплейсов. ПВЗ закрыт — клиенты жалуются. За жалобу на закрытие Ozon штрафует его владельца на 5 тыс. рублей в день. Wildberries берет 4 тыс. рублей за закрытый на час ПВЗ», — сказал собеседник издания.

О схожей проблеме написал и «Коммерсантъ». В статье отмечается, что в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили о «сильнейшей нехватке персонала за последние 20 лет».

Эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов заявил газете, что летом ситуация решалась за счет студентов и школьников, но в сентябре ситуация обострилась.

«Мы впервые столкнулись с таким массовым явлением, которого раньше не было, — ПВЗ, не открывшиеся из-за отсутствия сотрудников. И эта ситуация, к сожалению, будет усугубляться», — добавил он.

«Это “слухи”»

При этом Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявила в своем телеграм-канале, что она «не подтверждает информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов». По данным организации, всё это «слухи».

«Количество ПВЗ — это не константа, это динамически меняющаяся величина: пункты действительно могут закрываться, перебрендироваться или менять владельца. Доля таких пунктов остается стабильной последние несколько лет и не превышает 1% от 120 тысяч действующих ПВЗ», — объяснили свою позицию в АКИТ.

В заявлении ассоциации отмечается, что компании сейчас нацелены на развитие интернет-торговли в Сибири и на Дальнем Востоке, где «идет активная поддержка местных предпринимателей, открывающих партнерские пункты выдачи заказов».