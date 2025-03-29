Землетрясение магнитудой 7,7 произошло днем 28 марта недалеко от города Мандалай в Мьянме. Под обломками зданий погибли более 20 человек, не менее трехсот пострадали. Землетрясение также затронуло соседние Китай, Вьетнам, Индию и Таиланд. В Бангкоке в результате обрушения строящейся многоэтажки погибли три человека, более 90 числятся пропавшими без вести. В городе введен режим ЧС. Жители Бангкока рассказали в разговоре с RTVI, что выбегали из домов «в чем были» и теперь не могут вернуться обратно.

«Это было очень страшно. Никто из персонала не знал, что делать. Просто все побежали, я тоже за персоналом побежала сразу на лестницу», — рассказала в разговоре с RTVI жительница Бангкока Татьяна, которая в момент землетрясения находилась на пятидесятом этаже в своей квартире.

По словам девушки, когда она выбегала из здания, успела увидеть, что «повсюду были трещины и сыпалась штукатурка». Некоторые из жильцов несли на руках пожилых людей, которые не могли эвакуироваться самостоятельно. «Сейчас была в билдинге, в котором живу. Там работает только один лифт и всем рекомендуют уехать и не ночевать в этом доме», — добавила Татьяна. Сама она решила «собрать вещи и уехать к подруге», которая живет в малоэтажном здании.

«Нам на ресепшн сейчас сказали, что возможны еще толчки, которые по магнитуде могут быть до 8,2. Моим знакомым также пришла рассылка об этом», — рассказала Татьяна.

Пелагея — другая жительница Бангкока, которая во время землетрясения находилась в кафе на первом этаже, рассказала RTVI, что видела, как из небоскребов бежали люди: «кто босиком выбегал, кто в халате. <…> Потом все долго стояли на улице и не заходили даже после того, как толчки закончились. Весь город в адских пробках».

«Сильных разрушений нет, упала только недостроенная высотка в городе. <…> Люди сейчас сидят в холлах отелей или в парках», — добавила к словам Пелагеи Анна, которая «переждала» землетрясение в своем доме.

По словам губернатора Бангкока Чадчарта Ситтипунта, землетрясение нанесло ущерб многим высотным зданиям, их число пока неизвестно, ведутся проверки. Из многоэтажных домов ранее эвакуировали жителей, людей призвали быть осторожными.

Премьер Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила Бангкок зоной чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба правительства в соцсети X. Вице-премьер Анутин Чарнвиракул позднее уточнил, что речь не идет об объявлении чрезвычайного положения, как написали некоторые СМИ, но признал, что ситуация остается серьезной.

Российские туристы в Бангкоке

В АТОР сообщили, что сейчас в Бангкоке могут находиться до 2 тысяч туристов из России. Также в столице Таиланда находится «значительное количество» россиян, проживающих там на постоянной основе.

В курортных зонах Таиланда никаких разрушений или паники не наблюдается, туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают отдыхать «в штатном режиме», добавили в Ассоциации.

В российском посольстве в Мьянме сообщили, что не имеют данных о том, сколько человек пострадали при землетрясении и есть ли среди них граждане России.