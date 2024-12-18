Первый Западный окружной военный суд вынес приговор жительницам Петербурга Вере Игнатенко и Марине Вороновой за попытку убийства бывшего супруга одной из девушек. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Как установил суд, весной 2023 года Воронова решила убить своего бывшего супруга и позвала на помощь подругу — 19-летнюю Веру Игнатенко. Бывший муж Вороновой жил в квартире матери Игнатенко, и она его тоже недолюбливала.

«Подумав, девушки пришли к выводу, что будут Воронова тихонечко травить. Использовать решили смесь, содержащую никотин, нанося ее на предметы одежды и спальные принадлежности Воронова, а также добавляя потерпевшему в пищу», — написала в своем телеграм-канале Лебедева.

Содержащую никотин жидкость Игнатенко купила в Петрозаводске. Ядовитую жидкость для смеси, а также шприц и перчатки Воронова приобрела в Петербурге. В июне 2023 года Игнатенко взяла с собой все необходимое для убийства экс-супруга Воронова, включая ядовитую смесь, и отправилась к тому домой. Но на подходе ее задержали полицейские.

На днях судья Алексей Лашкевич приговорил двух девушек к пяти годам лишения свободы каждую. Во время следствия выяснилось, что Игнатенко также администрировала телеграм-канал, в котором публиковала призывы взрывать здания силовых структур, поэтому к обвинениям добавилась статья о призывах к терроризму. Помимо пятилетнего срока девушке запретили на два года администрировать сайты в интернете.

Как выяснил RTVI, речь идет в канале, в котором публиковались посты в поддержку Украины, а также призывы к участию в диверсионно-разведывательной группе за деньги. Кроме того, канал призывал к сепаратизму. По данным RTVI, в ноябре 2023 года Вера Игнатенко была внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Марина Воронова, по данным RTVI, ранее в начале декабре уже получила свой первый срок 1,2 года колонии-поселения за призывы к экстремизму. Суд установил, что в 2023 году женщина под псевдонимом «Олеся Украинка» опубликовала в группе IT Army Dimetil Gidrozin. Кiбер-вiйсько Украiни. Кiбер-козаки пост со словами «Смерть империям», а также призывом к провозглашению «суверенного Уральского государства».