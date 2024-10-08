Концерт певицы Ирины Понаровской, который был запланирован на 30 октября, отменили. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на организаторов.

Понаровская должна была выступить в большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. По данным организаторов, мероприятие отменили в связи с личной трагедией певицы. 30 октября будет 40 дней со дня смерти ее сына 39-летнего Энтони Родда.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что после трагической новости билеты на концерт стали покупать активнее. Спустя девять дней после смерти Родда была выкуплена треть билетов, стоимость которых составляла от 1500 до 4500 рублей.

71-летняя певица регулярно дает концерты в разных городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Светлогорске. Понаровская вернулась на сцену в 2019 году после двадцатилетнего перерыва. Ей не раз делали комплементы по поводу состояния голоса и тела. Артистка не ест мясо, старается питаться сырами фруктами и овощами. На сцене Понаровская исполняет как новые песни, так и старые композиции, такие как «Рябиновые бусы», «Ты мой бог», «Спасибо за любовь», «Женщина всегда права».

Смерть сына

Энтони Родд умер 20 сентября в своей квартире в Москве. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Энтони был единственным сыном Понаровской от второго брака с джазовым певцом Вейландом Роддом. В детстве Энтони Родд участвовал в выступлениях с матерью, она брала его на сцену, когда исполняла песню «Мой Бог». В то же время Понаровская не хотела, чтобы сын связал свою карьеру с музыкой.

Впоследствии Родд окончил университет в Норвегии по специальности «дизайнер ювелирных изделий», а также жил некоторое время в Эстонии. Несколько лет назад Родд вместе с женой переехал в Москву, где они решили воспитывать своих двоих детей.

По словам Понаровской, она нечасто общалась с сыном, но всегда поддерживала с ним отношения. «Я — очень любящая, это точно могу сказать. Желающая все время с ними [сыном, невесткой и внуками] общаться. Хотя сейчас это происходит в меньшей степени, потому что мы живем в разных городах. Я — в Петербурге, а они — в Москве. Но сколько бы я не бывала в Москве, обязательно бываю у них. Помимо всего, мы всегда лето проводит вместе. Я, может быть, немножко сумасшедшая бабушка, мама и свекровь… Но я очень люблю свою семью. И вообще считаю, что главное в жизни — это семья!» — говорила она.

Похороны Энтони Родда прошли 24 сентября, прощание состоялось в храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе. Близкие Понаровской рассказывали, что она очень тяжело переживает потерю сына.