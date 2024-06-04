Посольство Словакии не проводит на своей территории никаких консультаций западных дипломатов и военных «о рисках нанесения Россией ответных ударов». Об этом в дипмиссии заявили RTVI в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в телеграм-канале «Октагон». Ее также назвали «ложным сообщением» в посольстве Германии в Москве.

«Мы не организуем никаких встреч в нашем посольстве по военным вопросам, о которых вы упоминаете в вашем письме. Это чистой воды фейковая новость», — говорится в ответе посольства Словакии на запрос RTVI.

Ранее телеграм-канал «Октагон» сообщил со ссылкой на «дипломатические источники», что «посольства ряда стран в Москве проводят активные консультации о рисках нанесения Россией ответных ударов» в рамках ее военной доктрины. Якобы на эту тему «проходят встречи послов и военных атташе ряда стран в посольстве Словакии в РФ».

ТГ-канал сообщил, что «некоторые страны получили предупреждение по дипломатическим каналам о риске нанесения ударов по их военным объектам». Речь идет о сценарии, при котором Украина решила бы атаковать средства предупреждения ракетного нападения России западным оружием.

Среди тех, кто получил уведомления, оказались, по утверждению «Октагона», Канада, Чехия, Словакия, Франция, Германия, Швеция, Дания, Нидерланды, Финляндия и Япония. США и Британии в этом гипотетическом списке нет.

«Посольство Германии поддерживает контакты с Министерством иностранных дел Российской Федерации по официальным дипломатическим каналам и в нынешнее непростое время. Детали и содержание таких контактов не раскрываются в публичной сфере из уважения к нашим партнерам и в целях сохранения конфиденциальности дипломатических каналов. Посольство Германии, разумеется, также поддерживает регулярные контакты с посольствами, упомянутыми в публикации телеграм-канала «Октагон». Однако встреча, как ее описывает канал «Октагон», в действительности не проводилась; в данном случае речь идет о ложном сообщении», — заявили RTVI в дипмиссии ФРГ в Москве.

В посольстве Финляндии в России ответили RTVI, что им «нечего прокомментировать по этой теме». В дипмиссии еще одной страны Евросоюза сообщили, что не получали никаких приглашений и ничего не знают про упоминаемую телеграм-каналом встречу.