Посольство ФРГ в Москве принесло извинения за публикацию в телеграм-канале карты послевоенного раздела Германии с неправильным флагом СССР, сообщили RTVI в отделе печати и связей с общественностью диппредставительства.

В посольстве объяснили, что в публикации была использована «карта того времени с неверными данными».

«Мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке. Приносим свои извинения», — заявили в отделе печатей и связей с общественностью диппредставительства.

В изначальном варианте публикации немецкого посольства, который позже был удален, флаг Советского Союза изображался как серп и молот в белом круге на красном фоне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала изначальный пост «антиисторическим», добавив, что вместо государственного флага СССР был использован «гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещенной экстремистской организации НБП».

Также дипломат призвала посольство извиниться.