Власти Сербии не намерены вводить визы для россиян, как и другие санкции в отношении Москвы. Об этом в интервью RTVI заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Сербия не намеревается вводить санкции или какие-то ограничительные меры, в том числе и визового характера, в гуманитарной сфере в отношении России. Неоднократно на высшем уровне отсутствие таких намерений подтверждается. Поэтому мы никаких ужесточений ни по какой линии не ожидаем», — сказал дипломат.

По словам главы российской дипмиссии, Москва исходит из того, что «подход и линия Сербии в отношении России будут сохраняться».

«Мы будем дальше развивать сотрудничество по всем линиям, включая гуманитарные», — добавил Александр Боцан-Харченко.

В конце марта МИД Сербии объявил, что гармонизирует свою визовую политику с Евросоюзом к концу 2026 года для того, чтобы стать полноправным членом ЕС.

А портал Shengen News сообщал, что Сербия «стремится привести свою визовую политику в соответствие с со стандартами ЕС в попытке получить членство». Так, Белград уже ввел визовый режим для граждан Катара, Монголии, Омана и Кувейта. Среди других стран, к которым сербам, возможно, придется предъявить визовые требования, — Россия, Беларусь, Турция, Китай и Азербайджан. Об этом говорится в отчете BalkanEU, на который ссылается портал.