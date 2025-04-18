В решении бундестага не приглашать послов России и Беларуси на церемонию в честь окончания Второй мировой войны нет ничего нового. Однако о том, что парламент Германии принял это решение на основе непосредственной рекомендации МИД ФРГ, стало известно впервые. Это RTVI подтвердили в посольстве России в Берлине, комментируя сообщения агентства dpa и других немецких СМИ.

«Нет, ничего нового, по сути, нет. Посольство действительно перестали приглашать на подобные мероприятия с 2022 года. Но до этого не было известно о каких-либо указаниях по этому поводу «сверху», а в этом году СМИ получили доступ к «памятке» МИД ФРГ, в которой была прямо прописана рекомендация воздержаться от приглашения российского и белорусского послов», — рассказал RTVI пресс-секретарь посольства России в Германии Илья Рожков.

Ранее портал Spiegel online сообщил, что бундестаг «исключил послов России и Белоруссии из центральной церемонии празднования 80-летия окончания Второй мировой войны 8 мая». Приглашение получил дипломатический корпус, в который входят все послы, аккредитованные в Берлине. При этом аппарат бундестага, «как обычно, принял во внимание оценку федерального правительства», а именно — рекомендацию министерства иностранных дел ФРГ.

«Эта оценка привела к тому, что послы Российской Федерации и Беларуси, среди прочих, не были приглашены», — сообщили в бундестаге в ответ на запрос агентства dpa.

Как уточняет Spiegel online, «в обращении к властям земель, местным органам власти и мемориалам рекомендовано не допускать участия представителей России и Беларуси в памятных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны». По данным издания, это было обосновано «опасением, что Россия может использовать эти события в своих целях» и связать их с военным конфликтом на Украине.

При этом Spiegel online отмечает, что когда 16 апреля посол России в Германии Сергей Нечаев принимал участие в памятной церемонии на Зееловских высотах под Берлином, где весной 1945 года погибли более 30 тысяч солдат Красной армии, то «его активно не приглашали, однако и не препятствовали его участию, а, напротив, тепло приветствовали».

В посольстве России уточнили RTVI, что возложение венков на мемориальном кладбище «Зееловские высоты» проходило с местными политиками. Это были бургомистр (мэр) города Зеелов, заместитель ландрата и депутаты местного ландтага (земельного парламента).

«Мы заранее уведомили их, что хотим приехать в определённые день и время, и они решили присоединиться. При этом формально они нас не приглашали», — пояснил Илья Рожков.

В российской дипмиссии подтвердили, что отсутствие приглашения от официальных лиц ФРГ не мешает послу участвовать в памятных мероприятиях.

«Нет, не мешает. Мы и в прошлые годы всегда находили возможность почтить память павших красноармейцев. В мероприятиях, на которых нас не ждут, мы не участвуем, приезжаем в другое время либо по приглашению неравнодушных немцев, соотечественников, представителей НКО. Если же приходит приглашение от муниципалитета, в котором говорится о том, что в этом городе будут рады нас видеть, мы непременно присоединяемся к общим празднованиям», — рассказал пресс-секретарь.

По словам Ильи Рожкова, в этом году к 9 мая, «как всегда, будут возложения на трёх главных мемориалах Берлина — в Панкове, Тиргартене и Трептов-парке».