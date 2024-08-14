В посольстве США в России прокомментировали RTVI новость о том, что в Москве был задержан американский гражданин, — об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России. В дипмиссии подтвердили, что «в курсе» этих сообщений.

«Мы в курсе сообщений об американском гражданине, арестованном в Москве. Однако из-за ограничений конфиденциальности мы не можем давать дальнейшие комментарии в настоящее время», — ответили в дипмиссии США на запрос RTVI.

Ранее телегам-канал «Столичный СК» сообщил о возбуждении уголовного дела «по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)».

«По данным следствия, в ночное время 12 августа 2024 года гражданин США был доставлен в столичный отдел полиции в связи совершением им хулиганских действий. Фигурант отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов», — говорится в публикации.

В ведомстве уточняют, что «с фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение».

«Следствие намерено ходатайствовать перед Мещанским районным судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в московском управлении СКР.

«Информированный источник» агентства «Интерфакс» утверждает, что задержанного в Москве американца зовут Джозеф Татер. По его данным, он въехал в Россию по туристической визе в конце июля и попытался заселиться в Radisson Blu Olimpyiskiy. Иностранцу в заселении отказали, поскольку у него было миграционной карты, а еще «из-за агрессивного поведения» — так утверждает собеседник «Интерфакса» со ссылкой на персонал отеля.

«По предварительным данным, гражданин США 1978 года рождения вел себя агрессивно, нецензурно выражался как на русском, так и на английском языке», — рассказал собеседник агентства.