В среднесрочной перспективе Евросоюз не сможет отказаться от сотрудничества с Москвой в атомной сфере. Об этом в интервью RTVI заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

Дипломат напомнил, что АЭС есть в 13 странах Евросоюза, они производят более 20% электроэнергии всего объединения.

«В пяти странах Евросоюза работают атомные электростанции на основе российской технологии и с использованием отечественного ядерного топлива. Помимо Венгрии, это Болгария, Финляндия, Чехия и Словакия», — рассказал RTVI глава российской дипмиссии.

По его словам, каждая страна ЕС самостоятельно решает, как ей действовать, однако в среднесрочной перспективе с точки зрения ядерной безопасности отказаться от сотрудничества с Россией в атомной сфере невозможно.

«От Брюсселя можно много чего ожидать. Но я думаю, что нет. Речь идет об обеспечении ядерной безопасности. Я надеюсь, что с этим ЕС шутить не будет.», — добавил Кирилл Логвинов, говоря о том, может ли российский атом оказаться в следующих пакетах санкций.