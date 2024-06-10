Несмотря на то, что крайне правым партиям удалось получить больше мест в Европарламенте, «агрессивная политика» Брюсселя в отношении Москвы продолжится. Об этом RTVI заявили в постпредстве России при Евросоюзе.

«Результаты выборов в Европарламент свидетельствуют о сохранении в нем нынешнего политического ландшафта. Отсутствие перемен означает, что пропасть между есовским политэстеблишментом и простыми европейцами останется прежней», — отметили в российской дипмиссии.

Успех евроскептиков Брюссель может трактовать лишь как разовый срез настроений избирателей, добавили в пресс-службе постпредства. Крайне правым, как и крайне левым удалось несколько нарушить «брюссельскую идиллию», однако борьба евробюрократии с любыми проявлениями «инакомыслия» будет только нарастать, считают в постпредстве.

«Следует ожидать продолжения агрессивной политики Европарламента, как и Евросоюза в целом, по отношению к нашей стране. В представлении Брюсселя, противодействие так называемой «российской угрозе» стало синонимом стабильности ЕС. И выходить из состояния, в котором дальнейшая судьба европроекта увязывается с исходом СВО, есовцы, похоже, не намерены», — заключили в дипмиссии России в Брюсселе.

Выборы в Европарламент завершились 9 июня, победу одержала Европейская народная партия во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Евроскептики — «Альтернатива для Германии», партия «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и «Направление — социальная демократия» (Smer) главы словацкого правительства Роберта Фицо — вместе с правой еврофракцией «Идентичность и демократия» получат 88 из 720 депутатских мандатов.