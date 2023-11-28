Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на две парламентских инициативы по расширению оснований для прекращения гражданства России (проекты документов есть в распоряжении RTVI). В частности, в правительстве считают нецелесообразным, лишать гражданства россиян по рождению, как предлагает сенатор Сергей Цеков, и расширять перечень оснований для лишения приобретенного гражданства, как предлагает депутат ГД Михаил Матвеев.

Сенатор Сергей Цеков (в Совете Федерации представляет законодательную власть Республики Крым) в июле 2023 года направил в Госдуму документ, предлагавший внести изменения в новый закон «О гражданстве РФ», на тот момент еще не вступивший в силу (это случилось 26 октября 2023 года).

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что статья 6 Конституции РФ объявляет гражданство России «единым и равным независимо от оснований приобретения». Между тем новый закон «О гражданстве РФ» «существенно расширяет перечень оснований для прекращения гражданства» по воле государства, но лишь для тех россиян, кто получил российский паспорт не по рождению, а подав соответствующее заявление и выполнив определенные процедуры.

Недобровольное прекращение гражданства теперь может угрожать «в том числе» и лицам, которые признаны гражданами России на основе федерального конституционного закона, подчеркивал автор. В частности, это касается жителей Крыма, Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР.

Поэтому Цеков считает, что правильным было бы уравнять россиян по рождению и приобретших гражданство в шансах на его прекращение, то есть предусмотреть угрозу потери российского паспорта и для россиян по рождению.

Первоначально под этим законопроектом подписались еще три сенатора: Ольга Бас (представляет в СФ законодательную власть ЛНР), Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин (представляют в СФ Севастополь). Но после того глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценил внесенную инициативу как антиконституционную, автор остался лишь один.

В проекте отзыва правительства отмечается, что «законодатель четко разделил» порядок прекращения гражданства для лиц, получивших гражданство по рождению, и лиц, принятых в гражданство. В документе подчеркивается, что «институт прекращения гражданства не по добровольному волеизъявлению, а вследствие виновных действий справедливо предусмотрен только в отношении второй категории лиц».

Этот институт «взаимосвязан с совершением ими одного из преступлений», перечисленных законе «О гражданстве РФ», либо с предоставлением поддельных, подложных или недействительных документов или ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме или признании гражданином Российской Федерации», говорится в проекте отзыва правительства. При этом «совершение преступления рассматривается законодателем как сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации, принимаемого лицом, приобретающим гражданство Российской Федерации, в момент принесения Присяги гражданина Российской Федерации…».

С учетом всего вышесказанного правительство законопроект Сергея Цекова «не поддерживает».

Также отрицательный отзыв в кабинете министров дали и на законопроект депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ), внесенный в Госдуму в июле 2023 года. Он предложил лишать приобретенного гражданства лиц, осужденных, по статьям 105 Уголовного кодекса («Убийство»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 117 («Истязание»), а также по статьям о преступлениях против половой неприкосновенности и свободы личности. Еще одним поводом для лишения приобретенного гражданства, является, по мысли депутата, уклонение от постановки на воинский учет или от мобилизации.

В правительстве отметили, что в законе «О гражданстве РФ» уже перечислены полностью или частично 64 статьи Уголовного кодекса, осуждение по которым влечет за собой неминуемую потерю гражданства теми, кто получил его не по рождению, и расширять этот перечень пока нецелесообразно.

Некоторые из этих составов, говорится в проекте отзыва правительства, относятся к преступлениям небольшой тяжести, к тому же не являются такими, которые «посягают на конституционные ценности и безопасность государства». Кроме того, полагают в правительстве, корректировка вступившего совсем недавно в силу нового закона «О гражданстве РФ» «целесообразна только после формирования и изучения практики его применения».

Профильный думский Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками эти две инициативы — Цекова и Матвеева — еще не рассматривал.

Марина Озерова