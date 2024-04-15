Сотрудники службы судебных приставов получат право на применение огнестрельного оружия. Такой законопроект одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Сейчас применять оружие имеют право силовые подразделения органов принудительного исполнения (ФССП). После принятия закона оружие могут получить не только судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, но и другие сотрудники органов принудительного исполнения. Директор ФССП утвердит перечень должностей сотрудников, имеющих право на ношение, хранение и применение специальных средств — аэрозольных баллончиков, электрошокеров, наручников, а также огнестрельного оружия. Законопроект разработал Минюст.

«Изменения не приведут к нарушениям прав и законных интересов человека и гражданина, так как возможность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регламентирована, установлена ответственность за превышение данного полномочия, а сотрудники обязаны проходить специальную подготовку, а также периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия», — отмечается в документах к заседанию правкомиссии, которые имеются в распоряжении RTVI.

Поправками предусматривается обязанность сотрудников в течение 24 часов уведомлять прокурора в случае ранения или смерти гражданина. Близкого родственника или близкого лица гражданина уведомят в 24 часа также в случаях смерти, ранения, а также причинения телесных повреждений. Аналогичные нормы уже действуют для сотрудников полиции.

Одновременно законопроектом устанавливается обязанность для приставов оказывать первую помощь, а также принимать меры по предоставлению медицинской помощи «в возможно короткий срок, сохранению (по возможности) без изменения места происшествия, если в результате гражданин был ранен и или умер».

Запрещается применять спецсредства в отношении лиц, совершивших незаконные действия ненасильственного характера, а также женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику органов принудительного исполнения. В отношении вышеупомянутых граждан запрещается применять огнестрельное оружие с производством выстрела на поражение, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового или вооруженного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотруднику органов принудительного исполнения.

Законопроектом предусматривается возможность применения сотрудником огнестрельного оружия в случае задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержавшего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется возможным.

В профильном комитете Госдумы по безопасности от комментариев воздержались. В частности, зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев («Единая Россия») заявил, что «не готов комментировать, текст законопроекта еще в Госдуму не поступил».

После одобрения правкомиссией законопроект обсуждается на заседании правительства и уже в ближайшее время может быть внесен в Госдуму.

Марина Озерова