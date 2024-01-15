Правительственная комиссия по законопроектной работе 15 января одобрила проект официального отзыва на инициативу о конфискации имущества у осужденных за фейки об армии и публичные призывы к дезертирству, узнал RTVI.

Законопроект был предложен депутатами Госдумы, единороссами Ириной Яровой, Василием Пискаревым и Еленой Ямпольской. Они предложили расширить сферу применения сразу нескольких статей Уголовного кодекса. Важные изменения, в частности, планируется внести в статью 104.1, где говорится о конфискации имущества.

Сейчас «принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора» УК допускает в отношении денег, ценностей или иного имущества, полученного в результате совершения длинного перечня преступлений.

Депутаты, говорится в проекте отзыва кабинета министров (есть в распоряжении RTVI), хотят включить в этот перечень еще две статьи УК, которые появились в российском законодательстве после начала военной операции на Украине:

— 207.3 карает за «публичное распространение заведомо ложной информации» (фейки) об использовании армии и об исполнении госорганами своих полномочий, по ней предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы в случае наступления тяжких последствий;

— 280.4 карает за «публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы в случае осуществления преступления в составе организованной группы

Согласно действующему УК, если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем (например, положены на имевшийся ранее счет в банке), конфискации подлежит только часть имущества. А если осужденный передал приобретенное в результате преступления другому лицу или организации, и это другое лицо или организация знали заведомо о том, что речь идет о преступных доходах, конфискация затронет и их.

Новая инициатива депутатов (в Госдуму она еще не внесена) подразумевает, что конфискация затронет признанных виновными в перечисленных выше преступлениях, если они совершены по корыстным мотивам — например, если фейки или призывы распространялись за деньги. В доход государства в таких случаях могут быть обращены и орудие совершения преступления, и оборудование, которое принадлежит осужденному — например, компьютер, планшет или мобильный телефон.

Статья 280.4 применяется в тех случаях, когда речь не идет о призывах к экстремистской деятельности или терроризму — эти преступления описаны в других, специальных статьях. В УК перечислен 21 состав преступлений, призывы к совершению которых будут считаться призывами к «осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» и приговор по которым, в случае принятия законопроекта, будет грозить конфискацией. Это призывы к совершению диверсий, к разглашению гостайны, госизмене, шпионажу, к осуществлению деятельности организации, признанной в России нежелательной, а также призывы к даче и получению взятки, к незаконному пересечению границы, к организации незаконной миграции, к дезертирству, мародерству, неисполнению приказа командира в армии, к наемничеству, и т.д.

В 2022 году УК был дополнен еще несколькими отдельными «диверсионными» статьями — это 281.1 (Содействие диверсионной деятельности), 281.2 (Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и 281.3 (Организация диверсионного сообщества и участие в нем). Призывы к совершению описанных в них деяний тоже планируется сделать уголовно наказуемыми.

В правительстве поддерживают предложения депутатов безоговорочно: в проекте отзыва нет ни одного замечания.

Марина Озерова