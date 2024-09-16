Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о праве губернаторов создавать региональные отряды для территориальной обороны и обеспечения общественной безопасности. Об этом RTVI сообщил источник в комиссии.

Кабмин поддерживал законопроект при условии его доработки.

«С учетом значимости данной инициативы предлагаемое законопроектом регулирование концептуально поддерживается», — отмечается в материалах к заседанию комиссии.

Законопроект о создании региональных отрядов для теробороны разработал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Поправками предлагается предоставить главам регионов право создавать вооруженные отряды в форме государственных унитарных предприятий (ГУП).

Согласно инициативе, создание региональных отрядов преследует несколько целей, в том числе:

выполнение отдельных мероприятий по территориальной обороне,

усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности,

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Участниками региональных отрядов могут быть только граждане, пребывающие в мобилизационном резерве Вооруженных сил России, заключившие трудовой или гражданско-правовой договор с ГУП.

В правительстве обратили внимание на то, что в соответствии с уже действующим законодательством губернаторы вправе создавать специализированные государственные унитарные предприятия для аналогичных целей. Соответствующая возможность, согласно статье 41 федерального закона № 207-ФЗ, предусмотрена в период мобилизации, военного положения и в военное время. Такие специализированные предприятия уже созданы в Белгородской, Брянской, Курской областях и Севастополе.

«Таким образом, предусмотренное законопроектом создание в субъектах РФ региональных отрядов приведет к дублированию функций созданных специализированных предприятий», — отмечается в материалах комиссии.

В связи с этим положения законопроекта требуется доработать, «уточнив цели и условия создания специализированных предприятий, их задачи, функции, порядок комплектования, материально-техническое и финансовое обеспечение», говорится в заключении кабмина.

Кроме того, в правительстве указали, что возложение на глав регионов новых полномочий потребует выделения дополнительных средств из бюджета, в связи с чем необходимо определить «источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств».