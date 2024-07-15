В России могут увеличить предельный срок ремонта автомобиля по ОСАГО с нынешних 30 до 45 дней. Такой законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил RTVI источник в комиссии.

Сенатор Андрей Кутепов предложил установить предельный срок проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства до 45 рабочих дней со дня представления потерпевшим транспортного средства на станцию технического обслуживания или передачи его страховщику для организации транспортировки до места проведения ремонта, следует из законопроекта.

«Концептуально возможность увеличения предельного срока в случаях, когда проведение восстановительного ремонта транспортного средства в установленный законом об ОСАГО срок невозможно, поддерживается», — говорится в материалах комиссии.

При этом в правительстве отметили, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствует статистическая информация или исследование, подтверждающие необходимость внесения изменения.

В связи с этим, сказано в материалах к заседанию комиссии, «целесообразно ограничить указанное положение случаями, когда восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства в установленный законом об ОСАГО срок невозможен в силу отсутствия необходимых запасных частей и (или) материалов. В таком случае необходимо иметь в виду, что доступность запасных частей и (или) материалов зависит в том числе от марки, модели, даты (года) изготовления (выпуска) транспортного средства».

Для недопущения злоупотреблений, когда сроки ремонта будут затягиваться, в правительстве предложили «проработать механизмы, которые обеспечат документальное подтверждение возможности (невозможности) проведения такого восстановительного ремонта на станции технического обслуживания в рамках 30 рабочих дней».

Кроме того, рекомендовано проработать меры противодействия «потенциальному злоупотреблению страховщиками возможностью продления срока восстановительного ремонта».

Также во избежание закрепления в законе об ОСАГО нормы, ухудшающей положение потребителя страховых услуг, следует дополнить законопроект нормой, предусматривающей ограниченный срок действия изменения, добавили в правительстве.