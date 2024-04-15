Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала поправки, предполагающие отсрочку от армии для тех, кто после учебы пошел работать на оборонные предприятия, сообщил RTVI источник.

Законопроект о новой отсрочке внесли в Госдуму Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов («Единая Россия»). Документом предлагается дать отсрочку от призыва на срок до 12 месяцев гражданам, поступившим на работу по специальностям (направлениям подготовки, профессиям) по окончании образовательных организаций высшего и среднего профобразования на условиях полного рабочего дня в организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Проект также предусматривает возможность прохождения гражданами альтернативной гражданской службы в организациях ОПК. В материалах к законопроекту отмечается, что «направление призывников для прохождения альтернативной гражданской службы в организациях ОПК позволит решить проблему дефицита кадров в этих организациях».

В правкомиссии обратили внимание на то, что в Конституции России каждый гражданин обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности. Обязанность граждан по защите Отечества реализуется путем несения военной службы в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых гражданам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу, уже установлен, подчеркивает правкомиссия.

«Принятие нормативных правовых актов без законодательного расширения базы призыва за счет граждан других категорий потребует увеличения количества граждан, проходящих военную службу в добровольном порядке (по контракту), что повлечет дополнительные расходы из федерального бюджета, однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту соответствующие расчеты не приводятся», — отмечает правкомиссия.

На этом основании правкомиссия законопроект не поддержала.

Сейчас ст. 24 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрен перечень оснований для отсрочки от службы в армии. Отсрочку можно получить, в частности, по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, из-за учебы, в связи с прохождением альтернативной службы, вынужденным переселением, специальными указами президента.