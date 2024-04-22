Правительственная комиссия по законопроектной работе 22 апреля обсудила сразу восемь депутатских инициатив о внесении изменений в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и сочла их нуждающимися «в существенной доработке» или «утратившими актуальность».

Из проектов отзывов, с которыми ознакомился RTVI, следует, что все эти восемь инициатив были внесены депутатами от СРЗП, КПРФ, ЛДПР и фракции «Новые люди», причем в основном сразу после того, как 21 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, который действует до сих пор.

Три законопроекта из восьми (их внесли группы депутатов от СРЗП, ЛДПР и фракции «Новые люди») предлагали конкретизировать в действующем законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации», какие категории граждан имеют право на отсрочку в случае частичной мобилизации, а какие — в случае общей мобилизации.

Справороссы, в частности, считали, что в случае частичной мобилизации необходимо дать отсрочку 16 категориям граждан, среди них — занятые постоянным уходом за больными родственниками, находящимися на иждивении состоящего на воинском учете; отцы, у которых уже есть двое несовершеннолетних детей, а жена на сроке беременности более 22 недель, и т.д.

Группа депутатов из фракции «Новые люди» сочла отсутствие четких критериев права на отсрочку в случае частичной мобилизации «порождающим социальную напряженность», следует из пояснительной записки к их законопроекту.

Правительство не поддержало ни одну из этих инициатив: справороссам оно ответило, что их инициатива «нуждается в дополнительной проработке», «Новым людям» — что их предложения носят «избыточный характер», потому что президент и сейчас своими указами вправе уточнять категории имеющих право на отсрочку в случае мобилизации, да и правительство может вносить изменения в Перечень должностей и профессий, имеющих право на бронь. А в отзыве на законопроект фракции ЛДПР вообще говорится, что он «утратил актуальность» и «носит избыточный характер».

Еще одна группа не получивших положительного отзыва, но и не отвергнутых категорически инициатив касалась отсрочки от частичной мобилизации для многодетных граждан.

Депутаты из КПРФ осенью 2022 года предложили освободить от частичной мобилизации семьи, которые имеют троих детей в возрасте до 18 лет, а если дети обучаются очно — до 23 лет. В пояснительной записке к этому законопроекту напоминалось, что действующий закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» дает право на отсрочку лишь тем, у кого на иждивении четверо и более детей в возрасте до 16 лет.

В проекте отзыва правительства, одобренном комиссией по законопроектной работе, и в данном случае есть ссылка на право президента устанавливать своими указами дополнительные отсрочки «с учетом необходимости гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания и обеспечения Вооруженных Сил РФ», и на право правительства на расширение перечня имеющих право на бронь. «Законопроект требует существенной доработки», говорится в документе.

Аналогичный отзыв подготовлен и на инициативу справороссов, предложивших прописать в законе отсрочку родителям троих детей в возрасте до 16 лет.

Той же оценки — «нуждается в существенной доработке» — удостоились:

— предложение депутатов из фракции «Новые люди» разрешить направлять на альтернативную гражданскую службу подлежащих мобилизации (в действующем законе закреплено лишь право на такого рода службу во время мобилизации тех, кто уже служит альтернативно),

— предложение справороссов не мобилизовывать тех, чьи близкие родственники погибли в ходе военных действий,

— и предложение коммуниста Михаила Матвеева дать отсрочку от мобилизации докторам наук и профессорам.

В начале апреля на фоне очередных слухов о мобилизации глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов сказал RTVI, что «мобилизации не будет». Такого же мнения придерживается и члено того же комитета Андрей Гурулев, который пояснил, что «потребность в личном составе, которая существует, полностью, даже с лихвой закрывается добровольцами».

Марина Озерова