Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об оказании бесплатной юридической помощи многодетным семьям, подготовленный сенатором Ириной Рукавишниковой и депутатами Госдумы Дмитрием Вяткиным и Артемом Метелевым, сообщил источник RTVI в комиссии.

Авторы инициативы предложили внести в перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, матерей и отцов с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если дети продолжают обучение). Также поправки предусматривают оказание бесплатной юрпомощи истцам (заявителям) в судах при рассмотрении дел об установлении и оспаривании отцовства/материнства.

Дополнительные гарантии получения бесплатной юридической помощи для такой категории граждан уже действуют в 58 регионах России, следует из материалов правкомиссии. Однако расходы на это должны покрывать сами регионы в пределах своих бюджетов.

«Правительство России поддерживает законопроект при условии, что реализация его положений будет осуществлена в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законами субъектов федерации об их бюджетах на очередной финансовый год и плановый период», — говорится в материалах комиссии.

Отзыв правительства, в соответствии с регламентом работы Госдумы, необходим для внесения законопроекта в палату парламента, поскольку поправки предполагают расходы бюджетной системы.

Напомним, по данным Росстата за 2022 год, каждая третья многодетная семья в России является малоимущей. При этом в ходе проведенного ведомством в 2023 году опроса ни одна российская семья не заявила о нехватке денег на еду.