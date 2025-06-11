Видные деятели Социал-демократической партии Германии выступили против внешней политики правительства. Об этом сообщает Spiegel online. В шестистраничном документе под названием «Манифест» они призывают в том числе к изменению отношений с Россией, отказу от увеличения расходов на оборону и от размещения в стране американских ракет средней дальности. Инициатива исходит не от оппозиции, но от партии, входящей в правящую коалицию ФРГ.

Авторами «Манифеста» выступило в основном левое крыло внутри СДПГ, подписи поставили почти 120 человек. Среди них — бывший лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених , эксперт по внешней политике Ральф Штегнер, бывший лидер партии Норберт Вальтер-Борьянс и экс-министр финансов Ханс Айхель.

«Доклад нескольких видных социал-демократов вызвал переполох в Берлине. В «Манифесте» они выступают против ключевых элементов внешней политики и политики безопасности своего нынешнего партийного руководства, а значит — и всего федерального правительства», — отмечает Spiegel online.

«Спустя 80 лет после окончания катастрофы Второй мировой войны и освобождения от гитлеровского фашизма мир в Европе снова находится под угрозой», — этим тезисом открывается «Манифест».

При этом действия России в отношении Украины он осуждает.

«Мы испытываем новые формы насилия и нарушения гуманности: российская ***** [военный конфликт] против Украины, а также фундаментальное нарушение прав человека в секторе Газа», — говорится в документе, который в целом нельзя назвать пророссийким.

«Мир и безопасность больше не могут быть достигнуты [вместе] с Россией, но должны быть принудительно применены к России», — утверждают авторы.

Однако они не согласны с методами правительства Германии и «большинства других европейских стран, где возобладали силы, которые видят будущее, прежде всего, в военной стратегии противостояния и в поиске сотен миллиардов евро на вооружение».

«Вместо того, чтобы связывать обороноспособность с политикой контроля над вооружениями и разоружения для достижения общей безопасности и для [развития] взаимного миротворческого потенциала, используется принуждение к наращиванию вооружений и подготовке к якобы надвигающейся войне», — считают социал-демократы.

Они признают, что Европе нужно укреплять свою обороноспособность, но эта обороноспособность «должна быть встроена в стратегию деэскалации и постепенного укрепления доверия, а не в новую гонку вооружений».

«Фактически одни только европейские государства-члены НАТО, даже без вооруженных сил США, значительно превосходят Россию в военном отношении с точки зрения обычных вооружений. Алармистская риторика и масштабные программы модернизации больше не создают безопасности для Германии и Европы, но ведут к дестабилизации и к усилению взаимного восприятия НАТО и России как угрозы», — говорится в докладе.

«Манифест» выдвигает Концепцию общей безопасности как «единственный ответственный способ предотвращения войны».

«Вот центральные элементы новой, ориентированной на будущее политики мира и безопасности: