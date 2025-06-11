Видные деятели Социал-демократической партии Германии выступили против внешней политики правительства. Об этом сообщает Spiegel online. В шестистраничном документе под названием «Манифест» они призывают в том числе к изменению отношений с Россией, отказу от увеличения расходов на оборону и от размещения в стране американских ракет средней дальности. Инициатива исходит не от оппозиции, но от партии, входящей в правящую коалицию ФРГ.
Авторами «Манифеста» выступило в основном левое крыло внутри СДПГ, подписи поставили почти 120 человек. Среди них — бывший лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених , эксперт по внешней политике Ральф Штегнер, бывший лидер партии Норберт Вальтер-Борьянс и экс-министр финансов Ханс Айхель.
«Доклад нескольких видных социал-демократов вызвал переполох в Берлине. В «Манифесте» они выступают против ключевых элементов внешней политики и политики безопасности своего нынешнего партийного руководства, а значит — и всего федерального правительства», — отмечает Spiegel online.
«Спустя 80 лет после окончания катастрофы Второй мировой войны и освобождения от гитлеровского фашизма мир в Европе снова находится под угрозой», — этим тезисом открывается «Манифест».
При этом действия России в отношении Украины он осуждает.
«Мы испытываем новые формы насилия и нарушения гуманности: российская ***** [военный конфликт] против Украины, а также фундаментальное нарушение прав человека в секторе Газа», — говорится в документе, который в целом нельзя назвать пророссийким.
«Мир и безопасность больше не могут быть достигнуты [вместе] с Россией, но должны быть принудительно применены к России», — утверждают авторы.
Однако они не согласны с методами правительства Германии и «большинства других европейских стран, где возобладали силы, которые видят будущее, прежде всего, в военной стратегии противостояния и в поиске сотен миллиардов евро на вооружение».
«Вместо того, чтобы связывать обороноспособность с политикой контроля над вооружениями и разоружения для достижения общей безопасности и для [развития] взаимного миротворческого потенциала, используется принуждение к наращиванию вооружений и подготовке к якобы надвигающейся войне», — считают социал-демократы.
Они признают, что Европе нужно укреплять свою обороноспособность, но эта обороноспособность «должна быть встроена в стратегию деэскалации и постепенного укрепления доверия, а не в новую гонку вооружений».
«Фактически одни только европейские государства-члены НАТО, даже без вооруженных сил США, значительно превосходят Россию в военном отношении с точки зрения обычных вооружений. Алармистская риторика и масштабные программы модернизации больше не создают безопасности для Германии и Европы, но ведут к дестабилизации и к усилению взаимного восприятия НАТО и России как угрозы», — говорится в докладе.
«Манифест» выдвигает Концепцию общей безопасности как «единственный ответственный способ предотвращения войны».
«Вот центральные элементы новой, ориентированной на будущее политики мира и безопасности:
- Как можно скорее положить конец убийствам и смертям в Украине. Для этого нам нужна активизация дипломатических усилий всех европейских государств. Поддержка Украины в ее международно-правовых притязаниях должна быть связана с законной заинтересованностью всех в Европе в безопасности и стабильности. Исходя из этого, должна быть предпринята чрезвычайно трудная попытка после прекращения огня вернуться к разговору с Россией, в том числе о мире и безопасности в Европе, которые будут поддерживаться всеми и уважаться всеми.
- Выстраивание самостоятельной обороноспособности европейских государств, независимой от США. Остановить гонку вооружений. Европейская политика безопасности не должна опираться на принцип перевооружения и подготовки к войне, но должна быть ориентирована на эффективную обороноспособность. Нам нужно оснащение вооруженных сил в оборонительных целях, которое дает защиту, не создавая дополнительных рисков для безопасности».
- Нет никаких оснований с точки зрения политики безопасности для увеличения оборонного бюджета до 3,5% или 5% от ВВП. Мы считаем иррациональным делать ВВП ориентиром для уровня расходов на военные цели. Вместо того, чтобы тратить все больше и больше денег на вооружение, нам нужно срочно инвестировать больше финансовых ресурсов в борьбу с бедностью, для защиты климата и против разрушения естественной среды, от чего преимущественно страдают люди с низким уровнем дохода во всех странах.
- Никакого размещения новых американских ракет средней дальности в Германии. Размещение в Германии американских сверхбыстрых ракетных комплексов большой дальности сделало бы нашу страну объектом атаки в первый же час.
- Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2026 году должна возобновить обязательство по ядерному разоружению в соответствии со статьей 6 и дополнить его обязательными отчетами о том, как идет работа, и нормами международного права об отказе от применения ядерного оружия первыми.
- Возобновить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2026 году, запустить новые переговоры об ограничении вооружений, о контроле над вооружениями и о мерах укрепления доверия, а также продвигать дипломатию и разоружения в Европе.
- Постепенный возврат к разрядке отношений и сотрудничеству с Россией, а также учет потребностей Глобального Юга, в частности — в борьбе с общей угрозой изменения климата.
- Никакого участия Германии и ЕС в военной эскалации в Юго-Восточной Азии».