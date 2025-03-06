Правоохранительные органы ведут базы правонарушителей, уделяя особое внимание статьям о дискредитации армии, статусе иноагента и другим, касающимся безопасности и защиты суверенитета России. Об этом заявил RTVI член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских, комментируя данные о якобы существовании «реестра противников СВО».

В начале марта СМИ обратили внимание на апелляционное постановление Верховного суда Татарстана от 4 февраля по делу жителя республики Андрея Богданова, приговоренного к четырем годам колонии по обвинению в повторной дискредитации армии и покушении на поджог военкомата. Согласно материалам суда, сотрудники регионального Центра противодействия экстремизму МВД во время оперативно-разыскных мероприятий обнаружили Богданова в «базе лиц, которые после начала СВО выходили с пикетами» и размещали в интернете «различные публикации против СВО». Правозащитники и адвокаты утверждают, что ранее в своей работе не встречали подобную базу данных.

По словам Альшевских, российские правоохранители хранят данные тех, у кого «хотя бы раз» были проблемы с законом.

«Правоохранители базы ведут, и понятно, что особое внимание к тем, кто туда попал именно по таким статьям, как дискредитация Вооруженных сил РФ, все, что связано с иноагентством, все статьи, касающиеся безопасности и защиты суверенитета Российской Федерации», — пояснил депутат.

В таких базах «фиксируются» те, кто «не просто были задержаны для выяснения обстоятельств, а потом отпущены, а именно привлекались к ответственности и были осуждены», уточнил Альшевских.

«То есть все равно база есть. Ведутся ли отдельные базы “по преступлениям”, затрудняюсь ответить. А если правозащитники говорят, что они про эту базу не слышали, это не значит, что этой базы нет», — сказал депутат.

Альшевских отметил, что не знаком с деталями дела Богданова, но предположил, что суд «не просто так, со слов правоохранителей принял во внимание, что якобы этот человек фигурировал в какой-то базе, доказательства были представлены».

«Суд счел их основательными и на основании этого вынес решение, потому я считаю, правозащитники просто немножко начинают лукавить, защищать своих клиентов. Это, в принципе, их работа», — считает член думского комитета по безопасности.

В конце января в СМИ появилась информация, что в России якобы обсуждается возможность создания единого электронного реестра представителей ЛГБТ*. Согласно публикациям, силовики во время рейдов собирают личные данные посетителей тематических клубов и вечеринок, а тех, кто уже попал в поле зрения правоохранителей, ставят под надзор. В МВД эти данные не комментировали. Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с RTVI предположил, что это «фейк, который сейчас разгоняется специальным образом, чтобы нагнать жути».

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России