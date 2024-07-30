Участники специальной военной операции на Украине приступили к патрулированию во Владивостоке в составе добровольческого отряда «Тигр-правопорядок». Об этом на прошлой неделе сообщил в Телеграм губернатор Приморья Олег Кожемяко. Партнер коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия рассказал RTVI о правовых основаниях для работы такого отряда, а также о юридической ответственности в случае противоправных действий со стороны его участников.

«Теперь их задача — вместе с правоохранительными органами, полицией и Росгвардией обеспечивать общественную безопасность и порядок в дальневосточной столице. Такие патрули появятся и в других городах края, когда отряд наберет сотрудников. Пока это будет около 300 человек», — написал он.

Губернатор также отметил, что участники добровольческого отряда будут обеспечены тремя комплектами униформы для разных задач. Помимо этого, в настоящий момент идет работа по созданию двух автомобилей для отряда, один из которых оснастят средствами связи и наблюдения с воздуха при помощи беспилотников, а второй будет использоваться как патрульный автобус.

Партнер коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия

Инициатива абсолютно законная, тем более она исходит от местных властей. У них может быть запросто указ или распоряжение губернатора о создании вот таких вот групп. Это ведомственная охрана, юридически это можно оформить именно так. И в Москве, например, уже года полтора существует в метрополитене такая ведомственная охрана, у них своя униформа, и это бывшие сотрудники полиции. Там, как сами полицейские говорят, платят за это в два раза больше и нагрузка в два раза меньше.

А что касаемо перегибов на местах, то возможны, безусловно, эксцессы, когда вот эти вот дружинники будут, например, кого-то задерживать и распускать руки. То есть никто не отменял в данном случае совершение преступлений. Это будет не превышение должных полномочий, как у полиции, но это может быть превышение мер, необходимых для задержания правонарушителя. Или, например, это может быть причинение какого-либо вреда здоровью в связи с тем, что кто-то из этих дружинников может объективно выходить за рамки закона.

То есть, если они патрулируют улицы, следят за порядком и тем самым создают в городе или населенном пункте в любом атмосферу спокойствия, и никто там не совершает правонарушений административных или уголовных, и в таком случае их действия абсолютно правомерны. Если они начинают крышевать ларьки, если они начинают крышевать какие-нибудь базары с теми же самыми мигрантами, то это безусловно уже противоправная деятельность, и она подлежит раскрытию и выявлению в качестве самостоятельных преступлений. Если впоследствии этих дружинников объединят в ведомственную охрану, например, при губернаторе, то в целом да.

В любом случае я понимаю, что огнестрельное оружие им никто не даст, а средства самообороны, такие как перцовые баллончики или какие-нибудь резиновые палки, как у полиции, им могут выдавать. Выполняют вспомогательные функции в качестве охранников общественного порядка.

«Альтернатива МВД» в Подмосковье

Ранее глава подмосковного Долгопрудного Владислав Юдин выступил за расширение полномочий городской добровольной народной дружины, созданной в 2022 году. В частности, он предложил разрешить дружинникам задерживать нарушителей без вызова полицейских, а также применять дубинки, наручники, газовые баллончики, электрошокеры и другие спецсредства.

«Не всегда хватает правоохранительных служб, штата. Для того чтобы они более точечно отрабатывали моменты «нарыва» так называемого. Там, где люди нам сообщают о том, что у них есть какое-то беспокойство. Правоохранительные органы не могут быстро и оперативно приехать в этот момент. А наша дружина приезжает, анализирует», — приводит слова Юдина Msk1.

В ходе коллегии с участием Юдина, на которой обсуждался вопрос нелегальных мигрантов, глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков поставил перед своими подчиненными задачу «осветлить Московскую область, для того, чтобы она не зачернялась иностранными гражданами», пишет РБК.