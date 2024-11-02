В Оленекском районе в Якутии введен режим ЧС муниципального характера из-за увода домашних оленей дикими. Об этом сообщила глава района Лена Иванова в своем телеграм-канале.

«Подписано распоряжение главы МР «Оленекский эвенкийский национальный район» <…> «О введении режима «Чрезвычайная ситуация» муниципального характера в связи с уводом домашних оленей стад N 5 и N 3 МУП «Оленекский» и угрозой увода домашних оленей стад N 1, N 2 МУП «Оленекский» дикими северными оленями Таймырской популяции», — написала она.

По ее словам, на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по заявке района 29 октября было организовано авиаобслуживание авиакомпанией «АЛРОСА». В частности, был проведен авиаоблет и осуществлена переброска двух оленеводов и снегохода «Буран».

По словам Ивановой, на утро 2 ноября были сформированы бригады из охотников и оленеводов, находящихся в отпуске, для оказания поддержки в защите оленеводческих стад муниципального унитарного предприятия «Оленекский» от нашествия диких северных оленей Таймырской популяции.

«Нами принимаются все возможные меры по сохранению домашних оленей от массового увода дикими оленями», — заключила она.

По словам Ивановой, на октябрь 2024 года в районе насчитывалось 6380 голов оленей, к приумножению поголовья которого «прилагают все усилия» более 70 сотрудников МУП «Оленекский» и МУП «Жилидинский».