Руководство Российской академии наук приступило к созданию комиссии, которая разберется в конфликте между учеными и новой дирекцией Института проблем передачи информации. Об этом RTVI рассказали два источника в РАН. Ранее ученые ИППИ признали деятельность новой дирекции неудовлетворительной и попросили назначить им новое временное руководство.

«Я не видел пока никакого распоряжения на эту тему, но поскольку руководство института привлекло внимание к проблеме президента РАН, то президент будет стараться коллегиально в этом разобраться», — сказал RTVI один из академиков, уточнив, что, по его информации, комиссия находится в процессе создания.

26 февраля коллектив ИППИ РАН собрался на конференцию, на которой в адрес дирекции прозвучали выдвинутые ранее претензии и ряд новых, в том числе были упомянуты увольнения сотрудников, несогласных с линией руководства. На конференции было объявлено, что руководство ИППИ РАН направило в Тверской суд иск о признании деятельности ученого совета института нелегитимной начиная с апреля 2022 года.

Отвечал на выдвинутые обвинения, замдиректора ИППИ РАН Юрий Костюкевич. Костюкевич назвал мнение сотрудников о том, что институт планируется превратить в военную «шарашку». «Но да, при текущей дирекции, если вы нас, конечно, не свалите, институт будет разворачиваться немножко, на «пи пополам», в сторону «приклада». Потому что ситуация в стране изменилась, страна воюет, извините», — сообщил замдиректора.

Конференция согласилась признать деятельность дирекции неудовлетворительной 32 голосами за при одном против и двух воздержавшихся и попросила президиум РАН создать комиссию по ее оценке. Ученые также попросили Минобрнауки признать и. о. директора и его замов не соответствующими занимаемым должностям и назначить новое временное руководство.

Создание комиссии подтвердил и второй источник, сославшись на одного из ее членов, которого попросили в нее войти

«На прошедшей конференции обсуждалась в основном научная составляющая — чем заниматься, фундаментальными или прикладными исследованиями, поэтому в комиссию должны войти академики, причем по профилю института. То есть из Отделения математики и из ОНИТ (Отделение нанотехнологий и информационных технологий — прим.ред.) кто-то должен быть, поскольку институт находится под научно-методическим руководством этих отделений, — предположил еще один источник, добавив, что представляет, кто может войти в комиссию.

В пресс-службе РАН не смогли подтвердить информацию о создании комиссии.

Конфликт вокруг назначения нового директора ИППИ начался летом 2023 года. 17 июля Минобрнауки известило и. о. директора Андрея Соболевского о прекращении с ним трудового договора без указания причин, что вызвало недовольство коллектива ученых. В последующий месяц министерство успело представить коллективу нового и. о. Максима Федорова, отозвать решение об увольнении Соболевского, снова его уволить и назначить вместо него Федорова. В опубликованном изданием «T-invariant» интервью ректор «Сколтеха», бывший директор ИППИ РАН Александр Кулешов признался, что принимал участие в решении о смене руководства института.

Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН — один из ведущих мультидисциплинарных исследовательских центров России. Он занимается фундаментальными научными исследованиями и прикладными разработками в областях передачи и обработки информации, информационных процессов в технических и живых системах, компьютерной лингвистики и биоинформатики.