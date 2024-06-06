В резиденцию президента России Владимира Путина «Ново-Огарево» (Одинцовский район, Московская область) рано утром 5 июня пыталась попасть некая 36-летняя женщина. По информации RTVI, неизвестная хотела встретиться с главой государства.

Остановивший женщину наряд полиции не обнаружил у нее при себе запрещенных предметов, узнал RTVI.

Сам Путин в это время уже находился в Санкт-Петербурге, где он принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

«Ново-Огарево» стало официальной резиденцией Владимира Путина в 2000 году. Имение находится в охраняемом Федеральной службы охраны (ФСО) районе между Рублево-Успенским шоссе и Москвой-рекой и по всему периметру окружено высоким каменным забором с видеонаблюдением. Именно это место Путин выбрал в качестве своего основного места жительства, когда оставлял пост президента России в 2008 году (по закону «О гарантиях Президенту России, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» ему полагалась недвижимость в бессрочное пользование). У Путина есть еще несколько официальных резиденций, помимо «Ново-Огарево». Они расположены в разных точках России: «Бочаров Ручей» (Сочи, Краснодарский край);

«Шуйская Чупа» (Республика Карелия);

«Долгие Броды» (Валдай, Новгородская область);

«Русь» (Завидово, Тверская область);

Московский Кремль (Москва);

«Константиновский дворец» (Стрельна, Санкт-Петербург).

В ноябре 2019 года 36-летняя гражданка Украины по имени Наталья, представившись супругой Владимира Путина, пыталась проникнуть в Кремль, чтобы встретиться с главой государства, сообщало радио «Комсомольская правда». Женщину задержали сотрудники ФСО, после чего ее передали полицейским, которые отвезли украинку в ближайший отдел внутренних дел.

Позднее правоохранители установили личность женщины и отправили ее в психиатрическую клиническую больницу №1 имени Алексеева с подозрением на шизофрению.