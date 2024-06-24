В Дагестане в результате теракта погибли 20 человек, еще 46 пострадали, сообщает Минздрав республики в своем телеграм-канале. Ранее пресс-служба Следственного комитета (СК) России сообщала о 19 погибших.

«В результате произошедшего вчера в республике террористического акта в г. Махачкале и в г. Дербенте пострадало 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов. К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица», — говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что состояние семи пострадавших оценивают как тяжелое. Всем госпитализированным оказывается медицинская помощь.

23 июня вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В частности, в результате нападения на церковь в Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников, который служил в храме более 40 лет. Его дочь Ольга Лобова в разговоре с «Известиями» рассказывала, что в церковь забежали два боевика и подожгли там икону, а затем открыли стрельбу. Позднее они зашли в дом священника и выстрелили ему в голову — это произошла на глазах у его жены, утверждала Любова.

Председатель дагестанской ОНК Шамиль Хадулаев говорил, что священнослужителю перерезали горло. Охранника махачкалинского храма расстреляли, он был вооружен только газовым пистолетом.

СК отмечал, что личности боевиков установлены. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики писал, что двое убитых боевиков были опознаны как сыновья 64-летнего секретаря дагестанского отделения «Единой России» и главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

Еще одного нападавшего опознали как племянника Омарова, рассказал собеседник «Интерфакса». По данным РИА Новости, речь идет о 36-летнем Али Закаригаеве. Среди прочего, до 2021 года он занимал руководящий пост в партии «Справедливая Россия» — возглавлял ее отделение в Сергокалинском районе. После ухода с должности он по-прежнему оставался членом партии. Сегодня его исключили.

Следователи расследуют уголовное дело по трем статьям: п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия»), пп. «а», «б» ч. 4 ст.226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия»).