Проект приказа Роскомнадзора о регистрации блогеров был опубликован преждевременно, сообщили RTVI в ведомстве. По данным РКН, подготовка документа еще не завершена.

«Данная версия текста опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой. Подготовка проекта документа не завершена», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Накануне Роскомнадзор предложил включать в реестр блогеров с 10 тыс. подписчиками и более ФИО владельца и администратора страницы, их телефоны и электронные почты, а также IP-адрес компьютера, с которого была зарегистрирована страница. Проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, а затем удален. В кэше документ остался.

В документе говорилось, что данные для включения в реестр можно будет отправить как через сайт Роскомнадзора, так и на определенную электронную почту. После их получения служба в течение недели должна проверить их достоверность. После подтверждения достоверности РКН в течение трех дней принимает решение о включении страницы в реестр, далее дается еще три дня на уведомление об этом владельца страницы.

В документе также говорилось, что, если какие-то из данных, включенных в реестр, меняются, владелец страницы обязан уведомить об этом Роскомнадзор.