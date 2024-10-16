Гомеопатия помогает перевернуть неправильно расположенный плод, предотвращая развитие у мужчин бесплодия, снижает тонус матки у беременных и нехватку молока, заявила декан педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Лидия Ильенко. С этим утверждениями она выступила от лица своего вуза на гомеопатической конференции в Пскове, стало известно RTVI. В Пироговке от участия в съезде отреклись, заявив, что это личная инициатива Ильенко.

В Псковском государственном университете прошла конференция «Актуальные вопросы гомеопатии в практике врача амбулаторно-поликлинической службы — эффективность и безопасность». Она проводилась при поддержке Российского национального исследовательского медицинского университета имени (РНИМУ) имени Н.И. Пирогова, кафедры гомеопатии ИВМ РУДН им. П. Лумумбы и ряда гомеопатических организаций.

В оргкомитет конференции вошла Лидия Ильенко, заслуженный врач РФ, декан педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В своем докладе Ильенко рассказала о возможностях «комплементарной терапии» в вопросах материнства и детства, заявив, что РНИМУ является мировым флагманом развития доклинических и больших эпидемиологических исследований гомеопатических лекарственных средств.

По словам Ильенко, самыми яростными сторонниками гомеопатии являются педиатры, поскольку у них «нет никаких препаратов». Говоря о возможных причинах мужского бесплодия, Ильенко заявила, что оно может формироваться еще на стадии внутриутробного развития — при тазовом предлежании, когда плод располагается головкой у дна матки, а у малого таза матери находятся его ягодицы . Такое положение плода она назвала «антигравитационным», и, обращаясь к залу, рассказала о наиболее эффективном решении проблемы.

«Поэтому, наши уважаемые акушеры-гинекологи, описаны старинные методики переворота плода из тазового в головное предлежание. В том числе есть только два гомеопатических препарата, которые способны перевести (плод)… — один для брюнеток, другой для блондинок, — рассказала Ильенко. — Другое дело, что это нельзя делать дома. Это надо делать в роддоме, где рядом операционная, потому что плод начинает двигаться, он ножками перемещает-перемещает и может встать в косое, потом в поперечное положение, потом в головное. Это делается только при достаточном количестве вод. Но это самая ранняя профилактика мужского бесплодия».

Говоря о необходимости двигательной активности для рожениц, Ильенко заявила: «Что такое движение? Движение может заменить лекарство. И даже несколько лекарств. Но ни одно лекарство не может добиться того успеха, который вызывает движение. За исключением может быть одного препарата, бестселлера современных гомеопатических препаратов <>, который мы даем и видим в мышцах те же самые метаболические изменения, какие мы видим при двигательной нагрузке. »

В ходе презентации Ильенко рекламировала множество гомеопатических препаратов для лечение различных состояний беременных и рожениц, в том числе при нехватке молока, для улучшения психологического состояния беременных.

«С повышенным тонусом матки бороться можно только гомеопатическими препаратами, правильным питанием, где калий, магний, и так далее», — заявила декан.

Гомеопатия как вид альтернативной медицины существует уже более 200 лет. В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН опубликовала меморандум о лженаучности гомеопатии. «Гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов», — говорится в меморандуме.

Как указано на сайте сетевого сообщества «Диссернет», Ильенко защитила докторскую диссертацию в 1997 году. Работа маркирована на сайте, как «псевдонаучная диссертация» — диссертация по гомеопатии.

В РНИМУ имени Пирогова заявили, что не оказывали поддержку гомеопатической конференции. «Это не наше мероприятие. Мы официально в нем участие не принимали», — сказали RTVI в пресс-службе университета. Там отказались ответить об отношении руководства вуза к гомеопатии, сославшись на не по правилам составленный запрос.