Лишать прав за опасное вождение будут в России. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 10 июня, сообщил RTVI автор законопроекта депутат Госдумы Ярослав Нилов.

При первом нарушении штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, при повторном нарушении предусматривается лишение водительского удостоверения на срок от 1 до 3 месяцев.

«Если посмотреть, на дорогах есть «шашечники» и «воспитатели», но их не так много. Данные камер могут быть использованы в качестве доказательства противоправного поведения, но не в качестве автоматического привлечения к ответственности», — рассказал RTVI Ярослав Нилов.

Принятие подобного закона может повлиять на рост коррупции, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Мы столкнемся со старой доброй коррупцией», — сказал RTVI Антон Шапарин.