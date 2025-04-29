Ставки долгосрочной аренды падают уже восьмой месяц подряд — с сентября 2024-го, когда рынок бил ценовые рекорды, рассказал RTVI Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики. В среднем по крупнейшим городам цены отыграли почти половину летнего скачка: после подъема на 22% аренда однушек подешевела на 9%.

В 2024 году аренда жилья выросла в 2, а иногда и в 2,5 раза — как в посуточном, так и в долгосрочном сегменте, рассказала RTVI Юлия Коваленко, к.э.н., доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Сильнее всего цены выросли в крупных туристических и деловых центрах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодарском крае, Нижнем Новгороде и других миллионниках. Первый квартал 2025-го принес снижение ставок.

Почему дешевеет аренда? Объясняет Алексей Попов, руководитель Циан. Аналитики:

Квартир стало больше. Сейчас на рынке в 2,3 раза больше лотов, чем прошлым летом. Новые предложения начали появляться в августе 2024-го и сразу охладили цены: у арендаторов появился выбор, и владельцам пришлось аккуратнее подходить к ценообразованию.

Сейчас на рынке в 2,3 раза больше лотов, чем прошлым летом. Новые предложения начали появляться в августе 2024-го и сразу охладили цены: у арендаторов появился выбор, и владельцам пришлось аккуратнее подходить к ценообразованию. Доходы не успевают за ценами. В 2023-м арендные ставки выросли на треть, в 2024-м — еще почти на четверть, а зарплаты за тот же период так не росли. Арендаторам пришлось адаптироваться под этот дисбаланс: кто-то съехал в жилье попроще, кто-то стал арендовать его вместе с другими людьми. Остальное давление сняло прямое снижение цен.

В 2023-м арендные ставки выросли на треть, в 2024-м — еще почти на четверть, а зарплаты за тот же период так не росли. Арендаторам пришлось адаптироваться под этот дисбаланс: кто-то съехал в жилье попроще, кто-то стал арендовать его вместе с другими людьми. Остальное давление сняло прямое снижение цен. Экономика замедляется. Признаки этого видны уже как квартал, поэтому ставки не растут, даже когда предложение стабилизируется (с февраля по апрель оно почти не меняется, а местами сокращается).

Осенью 2024-го на волне высокого спроса владельцы заметно подняли стоимость аренды — инерция держится до сих пор, хотя выбор у арендаторов стал шире, объясняет Оксана Полякова, замдиректора управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость. Кроме того, по ее словам, усредненные показатели часто искажают картину: когда из рекламы уходят недорогие, быстро сдаваемые лоты, в выборке остаются только более дорогие, и медиана растет.

В 2025 году арендные ставки в старой Москве сохраняются: аренда студии по-прежнему в среднем стоит 46—57 тыс. рублей, однокомнатной квартиры 52—66 тыс, добавляет Полякова. По данным ИНКОМ-Недвижимость, год назад аренда студии стоила 43-55 тыс. руб., однушек — 47-53 тыс. руб. То есть студии в среднем подорожали на 4-7%, однокомнатные квартиры — на 11-24,5%.

“Стали появляться квартиры с гораздо более демократичной стоимостью. В апреле минимальная стоимость аренды в старой Москве (без ЗелАО) опустилась до 25 тыс. руб. в месяц — таких лотов не было с июля 2023 г. Дело в том, что до 2025 года столичный рынок испытывал острый дефицит предложения: сравнительно дешевые варианты моментально сдавались; в этом году экспозиция стала пополняться и экономичными объектами в том числе. Но собственники пока в основном не готовы к снижению цен в рекламе, на торг они тоже пока не согласны”, — объясняет Полякова.

Рынок аренды Москвы сейчас сбалансирован: без резких скачков цен или предложения. В марте—апреле спрос шёл в пределах сезонной нормы, как и год назад; в отдельных районах цены даже слегка просели, добавляет Елена Мищенко, руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости»:

“По-прежнему популярны самые бюджетные лоты, а часть клиентов, отказавшись от дорогих квартир в «старой» Москве, перешла в ближнее Подмосковье — этот рынок остается востребованным”.

Что будет с арендой дальше

Пиковый сезон долгосрочной аренды начинается ближе к сентябрю: студенты возвращаются на учебу, многие меняют работу или город проживания после отпусков, объясняет Юлия Коваленко. Летом, напротив, дорожает краткосрочная аренда. По ее мнению, к осени, с ростом спроса на долгосрочные договоры от 11 месяцев, ставки снова пойдут вверх.

Студия в 30 кв. м с ремонтом и мебелью в Москве будет стоить от 30 тыс рублей до 220 тыс рублей в месяц, прогнозирует Коваленко. В Сочи — от 20 тыс рублей до 80 тыс рублей в месяц. В Санкт-Петербурге — от 15 тыс рублей до 145 тыс рублей в месяц. В Нижнем Новгороде — от 15 тыс рублей до 63 тыс рублей в месяц.

До конца июля снижение ставок будет минимальным — 2—5 % в зависимости от локации и проекта, а вот с августа цены развернутся вверх, говорит Елена Мищенко. Она также считает, что спрос поддержат студенты, приезжие из регионов и горожане, возвращающиеся после лета за городом. Наибольший рост возможен в сегменте малоформатного жилья — студий и однокомнатных квартир, особенно там, где ставки раньше были занижены.

Вполне вероятно, что долгие майские праздники немного охладят арендный рынок, прогнозирует Оксана Полякова. По ее мнению, в случае дальнейшего увеличения экспозиции, собственникам сдаваемых квартир придется задуматься, стоит ли держать цены:

“Возможно, некоторые будут согласны скинуть 5—7% — речь идет о тех, кто опасается простоя квартир и желает сдать объекты в мае—июне. Но часть собственников всегда предпочитает подождать новой волны спроса — скорее всего, она придет уже во второй половине июля, а пика цены достигнут в августе—сентябре”.

Ждать снижения стоимости не стоит: ключевая ставка Банка России остается высокой, ипотека дорогая — ежемесячный платеж по ней легко превышает 200 тыс рублей, резюмирует Коваленко. Пока условия кредитования не изменятся, арендные ставки будут как минимум удерживать текущий уровень и к осени, скорее всего, вырастут.

В “Циан. Аналитике” ждут дальнейшего снижения ставок на 1—2% в месяц до начала июня — до сезонного всплеска спроса. Летом цены поднимутся: дешевые лоты быстро разберут, но максимум, на который выйдет рынок, вряд ли превысит уровни сентября 2024-го: он лишь отыграет падение последних восьми месяцев, резюмирует Алексей Попов.