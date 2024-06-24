Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает запретить продажу в России смартфонов и планшетов, на которых отсутствует возможность использования магазина приложений RuStore. Из пояснительной записки следует, что речь идет о продукции Apple. IT-эксперт рассказал RTVI, могут ли устройства этого бренда в итоге исчезнуть с российского рынка.

«То, что Apple в России в итоге запретят — такого не может быть по одной простой причине. Apple официально в Россию свою продукцию не поставляет. Все, что в России покупается, ввезено нелегально. Поэтому серовозы и так продолжат ввозить продукцию Apple. Все как работало, так и будет работать», — считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он допустил, что iPhone могут пропасть из продажи в некоторых официальных магазинах и на маркетплейсах, но они останутся в «альтернативных магазинах» и возможность их купить не исчезнет.

То же самое касается использования этих устройств в России.

«Никто работу этих телефонов в России со стороны операторов связи или кого-то еще блокировать не будет. Поэтому бояться того, что в России исчезнет Apple, не нужно. Единственное, возможно, просто iPhone исчезнут у официальных дилеров, а у неофициальных их ценник поднимется. А те, кому хочется подешевле, будут их приобретать в других странах в официальных сторах. Вот и все. И ничего не изменится», — уверен Зыков.

В целом, законопроект он считает лишним, поскольку уже и так существует постановление правительства от 26 августа 2023 года, которое обязывает сделать RuStore главным магазином приложений на всех продаваемых в России мобильных устройствах.

Более того, в проекте закона Зыков усматривает «признаки монополии», на что должна обратить внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Странно, что в целом выбрали один конкретный негосударственный сервис. На каком основании это было сделано, почему это именно RuStore, а не другие альтернативные магазины приложений? Официально Минсвязи говорит, что это было сделано, потому что крупнейшие IT-компании так решили. Но с каких пор крупнейшие IT-компании являются всем интернетом?» — рассуждает Владимир Зыков.

Если закон вступит в силу, то компания Apple, скорее всего, поступит так же, как ранее поступила в Евросоюзе, полагает эксперт.

В 2022 году в ЕС приняли «Закон о цифровых рынках», обязывающий пустить на монопольные платформы сторонние приложения, отметил Зыков.

«Что сделала Apple? Они сказали «о’кей» и закон реализовали, но при этом стали взимать плату с альтернативных магазинов приложений. То есть, если ты хочешь прийти как официальный стор, то будь добр, выложи им €1 млн и дальше плати сколько-то денег за каждое скачиваемое приложение, даже если оно бесплатное. Таким хитрым способом они действие этого закона нивелировали — то есть ни одного желающего зайти со своим альтернативным стором не появилось. И здесь то же самое может произойти», — подытожил собеседник RTVI.

Законопроект «против айфонов»: о чем он и для чего нужен

В числе авторов инициативы — члены профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи:

— Антон Ткачев («Новые люди»);

— Александр Ющенко (КПРФ);

— Антон Горелкин («Единая Россия»),

а также члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству во главе с его председателем Андреем Клишасом («Единая Россия»).

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «единый магазин приложений RuStore» доступен на всех Android-устройствах, тогда как Apple ставит «запретительные условия».

В том числе компания ограничивает возможность устанавливать сторонние приложения и закрывает им доступ к отдельным функциям, например, не дает оплачивать покупки, сказано в тексте записки.

В документе, среди прочего, отмечается, что такие ограничения также затрагивают «российские массовые приложения банков, платежных сервисов и прочих социально значимых приложений».

Законопроект требует, чтобы при продаже смартфонов в России была обеспечена возможность скачивать и обновлять приложения через RuStore, а также проводить с помощью него платежи. При этом, устанавливать ограничивающие условия иностранным компаниям запрещается.

Согласно тексту проекта закона, поступающие жалобы должны рассматриваться не дольше десяти дней. В случае нарушения выставляется официальное требование снять ограничения, которое должно быть исполнено «незамедлительно».

При этом в тексте проекта закона не оговаривается, что должно произойти в случае отказа.

Как законопроект разъясняет один из его соавторов

По версии депутата Госдумы Антона Горелкина, проект внесен на рассмотрение парламентариев не для того, чтобы «полностью запретить айфоны», а чтобы в них, как можно быстрее, появился RuStore.

Утверждения о том, что в России решили запретить iPhone, парламентарий назвал некорректными.

«iOS-версия RuStore, насколько мне известно, уже разработана и может появиться на “яблочной платформе” уже на следующий день после вступления нашего закона в силу. Но мы понимаем, что Apple понадобится определенное время на проведение комплаенса, поэтому планируем, что законопроект начнет действовать с 1 сентября 2025 года», — пишет депутат в своем телеграм-канале.

По словам Горелкина, авторы законопроекта уверены, что Apple пойдет им навстречу, потому что:

— компания «стремится уважать российское законодательство»;

— ранее она выполнила требования похожего «Закона о цифровых рынках», принятого в ЕС.

Депутат считает, что такой закон упростит жизнь российских разработчиков, которые сейчас сталкиваются с проблемами при размещении своих приложений в App Store.

«Инициатива также избавит российских пользователей от риска нарваться на фейковые и мошеннические аппы — которых, несмотря на декларируемые Apple меры безопасности, в их фирменном магазине хватает», — заключил депутат.