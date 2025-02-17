Линейное управление МВД России обнаружило в Сергиевом Посаде нарколабораторию, которая, по данным следствия, принадлежит трем гражданам Латвии, арестованным ранее в Москве по делу о контрабанде наркотиков. Также силовики нашли земельный участок в Тверской области, где латвийские дилеры планировали создать еще одну лабораторию, выяснил RTVI.

Расследование уголовного дела о наркобизнесе латвийцев в России началось в марте 2024 года после задержания дилеров. Ими, по версии следствия, оказались Никс Эглитис, Александрс Мишуринс и Иварс Лашинскис. В Москву через аэропорт Шереметьево они пытались ввезти 96 кг компонентов для изготовления наркотика (прекурсоры) — метилэфедрона. Уголовное дело по ст.229.1 УК РФ возбудила Центральная оперативная таможня. Тогда же в марте Перовский суд Москвы отправил латвийцев под арест.

Как стало известно RTVI, во время расследования дела были выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности данной ОПГ. В частности, оперативники выявили нарколабораторию в гаражном кооперативе «Звезда» в Сергиевом Посаде, которую латвийцы использовали для синтезирования наркотических веществ. Кроме того, в деревне Малое Пищалино в Тверской области силовики нашли земельный участок, который, как считает следствие, Лашинскис купил для создания еще одной лаборатории.

В связи с выявленными фактами, в отношении трех латвийцев возбуждены дополнительные дела по статьям о незаконном обороте наркотиков в составе организованной группы (ст.228.1 УК РФ) и незаконном обороте прекурсоров (компонентов для изготовления) наркотических средств в особо крупном размере (ст.228.3 УК РФ). Латвийцам грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас они содержатся в СИЗО-7 «Капотня».

Кроме того, в деле фигурирует неустановленное лицо, которое, как полагает следствие, является создателем ОПГ. Преступную группу, считают силовики, этот человек сколотил не позднее октября 2023 года. После чего принял в нее Лашинскиса, а тот в свою очередь позвал туда Эглитиса и Мишуринса. Данную ОПГ, считают российские силовики, отличает «устойчивый характер», «детальное планирование совершаемых преступлений», «четкое распределение ролей и обязанностей членов группы».

Есть ли у силовиков версии относительно того, кто может являться создателем ОПГ, неизвестно. Вместе с тем в том же году, когда в России были задержаны три члена этой группы, в Латвии, в городе Алуксне была проведена спецоперация по задержанию членов ОПГ, которая занималась производством синтетических наркотиков и прекурсоров. В результате операции была обнаружена нарколаборатория, по оценкам Европола — крупнейшая в Европе. Полиция конфисковала более тонны готового синтетического наркотика и около 38 тысяч литров прекурсоров. Общая стоимость изъятой продукции оценивается в 400 миллионов евро.

В Госполиции предполагают, что продукция лаборатории предназначалась для России и Беларуси. Глава Государственной полиции Арманд Рукс на пресс-конференции рассказал, что в ОПГ входили пять граждан Украины, двое граждан Польши и один гражданин Армении. Рукс не стал отвечать на вопрос журналистов, о том, сколько граждан Латвии входили в ОПГ.

В начале сентября 2024 года был задержан один из самых известных лидеров ОПГ Латвии Юрийс Спиридоновс. Агентство LETA сообщило, что Спиридонова подозревают в управлении преступной сетью, занимающейся международной торговлей наркотиками. Кроме Спиридонова были задержаны девять его соратников в Латвии и шесть — в Испании.