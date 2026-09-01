Решение премьера Армении Никола Пашиняна выступать на саммите ШОС на армянском языке можно расценивать как демонстративный отказ от употребления русского языка. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, российская сторона должна отнестись к нежеланию Пашиняна использовать русский язык как к предвзятости и дурному тону. В то же время Затулин предостерег от того, чтобы делать на этой почве какие-либо выводы.

«Это характеризует, конечно, стремление Пашиняна демонстративно отказаться от употребления знакомого ему русского языка», — сказал парламентарий.

Комментируя выступление Пашиняна на армянском языке, помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал подобное поведение редкостью. По его словам, раньше премьер республики такого не допускал на официальных встречах.

«Он, наверное, узнал, что возможен перевод с армянского на другие языки, и произнес свою речь на армянском. <…> Ну, армянский язык тоже государственный. Мне показалось это странным, но не более того», — порассуждал Ушаков в разговоре с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

Пашинян стал единственным из лидеров стран-участниц СНГ, который выступил на расширенном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС+) не на русском языке. Свою речь он произнес на армянском языке.

На русском языке выступили президенты Киргизии, Таджикистана, России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Лидеры других государств, не входящих в СНГ, выступали на национальных языках или на английском.

Вечером 1 сентября в рамках саммита ШОС прошла встреча Пашиняна и президента России Владимира Путина.