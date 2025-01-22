Если Израиль передаст Украине захваченное в Ливане оружие российского производства, это будет расценено Москвой как недружественный шаг со стороны Тель-Авива. Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя соответствующую инициативу израильской стороны.

«В Ливане российского оружия кот наплакал. Что там они могут найти? Патроны? Там ничего из ряда вон выходящего нет. Что Израиль мог захватить? Несколько десятков тысяч патронов для стрелкового оружия, может быть, гранатометные снаряды, может быть, мины. Больше у «Хезболлы» не было ничего. Поэтому что они будут передавать? Ну, пусть передают, и то оно все, скорее всего, просроченное. Они [власти Украины] привыкли ко всему просроченному, начиная со своего псевдопрезидента», — сказал депутат.

По словам Картаполова, недружественным шагом со стороны Израиля будет считаться факт передачи российского оружия украинской стороне. «А вот объем и количество для нас ничего не значат», — добавил глава думского комитета по обороне.

О том, что Тель-Авив предложил передать Киеву оружие российского производства, 21 января сообщило в фейсбуке (принадлежит Meta*) посольство Украины в Израиле после встречи украинского посла в стране Евгения Корнийчука с замглавы израильского МИДа Шаррен Хаскель. В сообщении уточняется, что речь идет о вооружении, которое военные ЦАХАЛ захватили в Ливане «или где-либо еще у врагов Израиля».

Корнийчук поблагодарил израильскую сторону за инициативу о передаче вооружения, предварительно внесенную в Кнессет (парламент). «Эта инициатива является важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны. Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса», — говорится в сообщении украинского посольства.

В ноябре 2024 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что израильские военные во время продвижения на юге Ливана обнаружили у «Хезболлы» «большие запасы российского оружия», в том числе противотанковые ракеты «Корнет». По утверждению собеседников издания, часть этих вооружений в последние годы была отправлена из Сирии.

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