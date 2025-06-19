Киргизия в силу ее членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) уже обладает особым статусом, что дает гражданам республики определенные привилегии в России. Об этом сказал RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Так он прокомментировал заявление главы Торгово-промышленной палаты Киргизии Темира Сариева о необходимости придать этой стране и ее гражданам особый статус в России.

Сариев высказался на этот счет 18 июня во время бизнес-диалога «Россия — Кыргызстан» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызский народ имели особый статус в Российской Федерации, — сказал Сариев, после чего раздались аплодисменты. — Потому что в самое тяжелое время мы были с вами».

Он напомнил о подвиге бойцов Панфиловской дивизии, которая прославилась в боях под Москвой в 1941 году. По словам Сариева, ее командир Иван Панфилов формировал «центразиатскую дивизию, которая защитила Москву», и это был «переломный момент».

«Второе — я хочу подчеркнуть, что когда СВО началась, первой, кто протянул [руку], не побоялся, — это была именно Кыргызская республика, и потом только остальные подтянулись», — сказал Сариев. Эти слова тоже сопровождались аплодисментами.

По мнению главы Торгово-промышленной палаты республики, это «побуждает Россию считать Кыргызстан самым надежным партнером и в бизнесе, и в политике».

Константин Затулин, комментируя RTVI выступление Сариева, отметил, что Киргизия «и так имеет особенный статус», поскольку является членом ЕАЭС. В отличие от других государств Средней Азии, участники этого союза обладают привилегией, связанной с пребыванием в России, пояснил депутат Госдумы.

Он уточнил, что речь идет о безвизовом режиме, сроках пребывания в России и трудоустройстве. В частности, гражданам стран — членов ЕАЭС не нужно покупать патенты.

«И в России, как мы знаем, находится немаленькая группа граждан Кыргызской Республики, которые здесь трудоустраиваются, работают и так далее. То есть, в определенном смысле для всех участников этого Евразийского экономического союза гарантированы особые права в силу того, что в рамках союза есть правила свободного перемещения рабочей силы и трудовых ресурсов», — сказал Затулин корреспонденту RTVI.

Отвечая на слова Сариева о роли солдат из Киргизии в Великой Отечественной войне, депутат отметил, что Россия признает их вклад и благодарна за участие киргизов в «общих свершениях в советские времена».

«Я сейчас не буду уточнять, сколько киргизов было в Панфиловской дивизии. Она формировалась в Казахстане, хотя в свое время Казахстан был частью Большой Киргизии, он назывался по-другому. Потом произошли всякие переименования, стала отдельно Киргизская ССР. А то, что это все нами признается, — в этом нет никаких сомнений», — сообщил Затулин.

Парламентарий признался, что его удивило заявление Сариева о реакции Киргизии на российскую военную операцию.

«Насчет того, что именно Киргизия первой помогла России в специальной военной операции, — это, честно говоря, новое известие. Киргизия, на мой взгляд, ведет себя нормально, и, используя возможности сотрудничества с ней, мы решаем некоторые экономические вопросы, если так откровенно говорить», — отметил Затулин.

Рассуждая о требовании «особого статуса» для киргизов, депутат напомнил, что по Конституции граждане России равны независимо от национальности.

«Что значит особый народ? У нас <…> все граждане Российской Федерации равны вне зависимости от национальности. Да, русские в Конституции 2020 года упомянуты как государствообразующий народ, но это не дает право русским ни на две зарплаты, ни на две пенсии», — подчеркнул Затулин.

Он объяснил, что таким образом признается историческая роль русских в создании и учреждении Российской империи, СССР и всего Российского государства.

«А все остальное — это на общих основаниях общегражданских, и надеюсь, что это ничем не унижает наших друзей из Кыргызстана», — заключил Затулин.