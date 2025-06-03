Крым и Крымский мост надежно защищены от атак ВСУ, которые совершают провокации, чтобы сорвать отдых россиян на полуострове. Так депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев прокомментировал RTVI заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы повреждении опор моста в результате подрыва.

«Я нахожусь сейчас в Крыму. Крымский мост стоит на месте, транспорт — железнодорожный, автомобильный по нему движется», — сказал Ивлев.

Он отметил, что периодически движение по объекту перекрывается ради безопасности людей в связи с ракетной опасностью, возможными ударами дронов и безэкипажных катеров (БЭКов).

Ивлев напомнил, что в Крыму начался курортный сезон, в лагерь Артек едут отдыхать дети. В связи с этим ВСУ «предпринимают совершенно фашистские провокации для того, чтобы сорвать отдых людей», считает депутат.

«Именно для этого делаются всевозможные фейки. Никакой там тонны взрывчатки нет, это все фейк. Ну а нервы нам испытывать они будут. Работает ПВО, работает Черноморский флот, и Крым, и Крымский мост надежно защищены», — заключил он.

3 июня СБУ заявила о якобы поражении Крымского моста под водой, в результате чего объект «фактически находится в аварийном состоянии». По утверждению украинской спецслужбы, опоры моста якобы были заминированы в ходе операции, которая длилась несколько месяцев. Утром во вторник якобы было активировано «первое взрывное устройство».

Российские военные блогеры не подтвердили информацию о повреждении моста. По их данным, в защитные ограждения у опор врезался подводный катер, обломки которого попали на мост. Чтобы их собрать, движение по мосту было временно перекрыто.

«Никакой закладки взрывчатки на опоры моста утром не было, был полупогружной БЭК, который самоубился о защитную сетку опор», — сообщил советник главы Крыма Александр Талипов.

После 15:00 движение по мосту снова перекрыли. Z-каналы сообщили о попытке новой атаки ВСУ с использованием беспилотных катеров и опубликовали видео уничтожения одного из аппаратов с помощью дрона.