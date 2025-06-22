20 июня абхазский телеканал «Абаза» выпустил сюжет, посвященный обсуждению проблем в туристической сфере республики. На видео одна из сотрудниц Минтуризма Абхазии заявила, что стране не нужны туристы, которые «приезжают за 300 рублей», не покупают местную продукцию и сувениры. В России ее заявление раскритиковали, а министру туризма Абхазии пришлось объясняться.

В выпуске «Абазы» рассказывалось о круглом столе, организованном Абхазским союзом туризма. На мероприятии обсуждались меры борьбы с демпингом, нелегальными гидами и монополизацией туристической отрасли.

В сюжете отмечается, что устанавливать низкие цены на проживание, экскурсии и трансфер в Абхазии могут позволить себе только «крупные зарубежные туроператоры». Это снижает конкурентоспособность малых и средних предпринимателей, из-за чего национальный бизнес «может деградировать».

Начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Кристина Лакербая возмутилась, что билет Москва — Сухум стоит 1,5 тыс. рублей. Она не уточнила, о каком виде транспорта идет речь. При такой стоимости трансфера и размещения «никто никогда не останется в прибыли», заявила она. Государство не получит доход в виде налога и понесет «большие потери».

«Какого туриста мы сегодня принимаем? Тот, который приезжает сюда за 300 рублей? Я вас уверяю, он ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды, — что дают в отеле, но на улице он ничего не купит», — сказала Лакербая.

Она добавила, что неплатежеспособные туристы Абхазии не нужны.

«Они приезжают, покупают “дошираки”, извините меня, но мы хотим, чтобы они купили сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию и так далее. Нам такой турист, я считаю, не нужен. Мы должны стремиться к тому, чтобы к нам приехал турист, который позволит себе отдых, а не просто возможность приехать за 5 тысяч рублей с семьей на неделю отдохнуть», — сказала сотрудница министерства.

Депутат парламента Абхазии Беслан Халваш в свою очередь высказался против введения «драконовских методов и меры». По его мнению, туристический рынок должен быть стабилизирован, а главные предложения в этой области должны исходить от Минтуризма. Он призвал избегать «ультиматумов» и резких шагов.

Замминистра по туризму Астамур Барциц призвал бороться за «более благосостоятельного, более платежеспособного туриста», отстаивать свою ценовую политику и не превращать Абхазию в «какой-то экономкласс для отдыха и проживания».

По его словам, власти Абхазии предложили «владельцам большого номерного фонда» установить предельную цену, ниже которой туроператорам будет запрещено продавать койко-места. Барциц привел в пример Сочи и другие курорты Краснодарского края, где ситуация с ценами разрешилась схожим образом.

Участники круглого стола выступили за принятие срочных мер для защиты добросовестных участников рынка и повышения стандартов качества отдыха. Среди прочего предлагается ввести «кодекс этики», закон о предотвращении демпинга, а в долгосрочной перспективе системно реформировать законодательство. Для реализации предложений в Минтуризма будет создана рабочая комиссия с участием представителей бизнеса, депутатов и общественности, говорится в сюжете «Абазы».

Реакция России

Во фрагменте выступления Лакербая, опубликованном телеканалом, не уточняется, о туристах из какой страны идет речь. В Госдуме высказывание женщины расценили как выпад против российских туристов.

Член комитета нижней палаты по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков в разговоре с телеканалом «360» призвал уволить Лакербая, отметив, что российские туристы обеспечивают «львиную долю всех экономических успехов Абхазии».

«Такими высказываниями они себе же отрубают руку или стреляют в ногу, потому что не надо обижать российских туристов, которые действительно очень любят Абхазию и очень много финансов оставляют в нашей дружественной стране», — сказал Волоцков.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал заявление Лакербая несдержанным и неудачным.

«Возможно, она хотела посетовать на то, что хотелось бы, чтобы больше людей покупали местные сувениры и продукцию. Но тогда предлагайте больше местной продукции, больше местных сувениров.<…> Уверен, что такие заявления потонут сейчас в неком непонимании. И это не позиция правительства Абхазии», — сказал он NEWS.ru.

В Абхазии нет таких цен, которые привела в пример Лакербая, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Мне осталась непонятна вот эта оценка, откуда она взялась, есть ли реальная возможность отдохнуть за 300 [рублей]. Я вот не видел, я бы, может, сам с удовольствием отдохнул за 300, но я не вижу таких цен», — заявил он «Подъему».

По словам Ромашкина, в этом году сутки проживания в абхазском отеле с двухразовым питанием обойдутся российскому туристу в 3,5 тыс. рублей. С учетом дороги на 10-дневный отпуск уйдет 35-40 тыс. рублей, что вице-президент АТОР назвал «нормальной рыночной ценой».

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в свою очередь обратил внимание на дефицит инфраструктуры в Абхазии, в том числе отелей высокого класса.

«Для поднятия среднего чека нужно давать больше возможностей. Любой турист приносит налоги, развивает экономику и дает деньги на строительство. Поэтому комментарий, который был озвучен, не соответствует туристическим принципам. Туризм должен быть для различных ценовых категорий, включая бюджетные», — заявил Горин «Ленте.ру».

По его словам, Абхазию посещает 4,5 млн российских туристов в год, по пакетным турам — 1,5 млн человек.

Глава Минтуризма Абхазии Астамур Логуа заявил «Апсныпресс», что слова сотрудницы ведомства не отражают позицию всего министерства и были вырваны из контекста. Он отметил, что в республике «рады всем гостям», и выразил надежду, что число туристов в этом году увеличится.