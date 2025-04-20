Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли масштабную аферу с поставками контрафактных инструментов, которые должны были использовать при изготовлении запчастей для самолетов «Ил», сообщает «Коммерсантъ». Как выяснило издание, московская компания «Бамгрупп» поставляла Воронежскому авиастроительному объединению (ВАСО, присоединено в 2021 году к ПАО «Ил») китайские инструменты под видом французских.

«Разницу клали себе в карман»

В деле идет речь о поставках инструментов для высокоточных станков с числовым программным управлением в рамках контракта между «Бамгрупп» и ПАО «Ил» (входит в ОАК), заключенного в 2021 году. Контракт имел рамочный характер, то есть фактически был бессрочным. Он предусматривал поставку по «металлорежущего инструмента» французской компании Tivoly, предназначенного для изготовления авиадеталей. Речь идет о фрезах, сверлах и т.д.

По версии следствия, руководство «Бамгрупп» после введения антироссийских санкций на протяжении нескольких лет поставляло ВАСО вместо качественных европейских инструментов дешевые китайские, но под видом и с маркировкой Tivoly. При сотрудничестве с французским поставщиком оплата проходила в евро за каждую поставленную единицу, тогда как продукцию из КНР компания закупала оптом «в мешках по цене цветного лома на вес», отмечает «Коммерсантъ».

«Разницу поставщики делили с одним из руководителей службы закупок ВАСО и клали себе в карман», — говорится в статье.

Правоохранительные органы полагают, что связи руководства «Бамгрупп», в том числе в ВАСО и «ОАК-Закупках», до определенного момента позволяли им скрывать качество поставляемого инструмента, сообщает издание.

«В итоге «металлорежущие инструменты» в ряде случаев выходили из строя после нескольких минут работы и могли повредить обрабатываемую запчасть или ее составляющие», — пишет «Ъ».

Махинации вскрыли при очередной поставке инструмента в ходе внутренней проверки. Ее результаты передали в правоохранительные органы.

В ОАК сообщили газете, что речь идет о выявленном несоответствии «определенной номенклатуры расходных материалов для ряда станков зарубежного производства», заявленной в договоре поставки. Нарушение обнаружили в ходе внутренней проверки на предприятии. После этого подразделение безопасности ПАО «Ил» обратилось в правоохранительные органы для проверки недобросовестных поставщиков, по результатам которой было возбуждено уголовное дело, сообщили источники «Коммерсанта» в корпорации.

В ОАК сообщили о принимаемых мерах «по недопущению аналогичных ситуаций». В корпорации также заверили, что инцидент не повлиял на качество производимой предприятием продукции, поскольку «в результате своевременно проведенной проверки все расходные материалы, не соответствующие спецификации, были изъяты из производства».

«Ъ» отмечает, что Воронежское авиастроительное объединение — это один из ведущих филиалов ПАО «Ил». ВАСО занимается производством комплектующих (пилонов, мотогондол, рельсов закрылков и т. д.) для военных самолетов Ил-76, а также для пассажирских Ил-96, которые состоят в парке специального летного отряда «Россия», включая президентский «борт №1». ООО «Бамгрупп» работает в авиаотрасли с 2006 года, указывает «Коммерсантъ».

50 млн наличными и премиальный автопарк

Следователи УВД по Юго-Восточному административному округу столичного главка МВД возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере; максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Расследование начали после проверок, проведенных ФСБ и МВД. Также в основу дела легло заявление представителя ПАО «Ил».

По данным «Ъ», в ходе совместной операции ФСБ, спецназа спецслужбы и МВД были задержаны четыре фигуранта дела:

— генеральный директор «Бамгрупп» Алексей Богатырев,

— начальник отдела инструмента компании Денис Войнов,

— гендиректор и учредитель связанной с ООО фирмы «Эквитул» Станислав Мартынов,

— начальник управления вспомогательных закупок ВАСО Владимир Спицын, отвечавший за приемку «металлорежущего инструмента».

Всем четверым предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Троих из них Кузьминский райсуд Москвы оставил под подпиской о невыезде, а предполагаемого организатора аферы — Алексея Богатырева — поместили под домашний арест, который он не стал обжаловать.

Как пишет «Коммерсантъ», «визиты силовиков с последующими допросами и отправка в камеру предварительного заключения шокировали» фигурантов дела.

«Все они почти сразу стали давать признательные показания, двое выразили готовность заключить досудебные соглашения о сотрудничестве, а один даже не исключил подачу ходатайства об отправке на СВО с соответствующим приостановлением уголовного преследования», — утверждает газета.

По предварительным данным, в материалах дела фигурирует условная сумма ущерба в размере «более 1 млн рублей», необходимая для квалификации особо крупного размера мошенничества. В то же время реальный ущерб «может исчисляться десятками, если не сотнями миллионов рублей», допускают близкие к следствию источники издания в ПАО «Ил», которое считает себя потерпевшей стороной.

«Следствию предстоит исследовать контракты на поставку «металлорежущих инструментов» за несколько лет, назначить экспертизу их качества, определить их реальную стоимость и т. д.»,— сообщил информированный собеседник “Ъ”.

Он добавил, что также будет уточнена роль каждого фигуранта.

Во время обысков в квартирах и коттеджах обнаружили более 50 млн рублей наличными. Кроме того, силовики изъяли «целый автопарк премиальных авто», в котором были представлены Porsche, BMW и электромобили Tesla.