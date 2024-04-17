После рекордного по числу браков 2022 года россияне стали заключать их меньше на 10%, обнаружил RTVI, изучив данные Росстата за 2023 год. Их число снизилось во всех регионах. причем в четверти — больше чем на 15%. Ранее рост заключенных браков происходил на фоне мобилизации — многие пары расписывались по ускоренной процедуре прямо в день подачи заявления.

Самый сильный спад наблюдается в Чеченской республике — там число браков в 2023 году уменьшилось на 36% по сравнению с 2022 годом. На второй строчке расположился Чукотский АО (-31%), а на третьей — республика Дагестан (-24%).

В целом число браков снизилось более чем на 15% в 24 российских регионах. Помимо трех указанных выше, максимальный спад отмечен в следующих субъектах:

— Амурская область и республика Тыва (-22%);

— Карачаево-Черкесия (-21%);

— Камчатский край, республики Ингушетия и Бурятия (-19%);

— Калининградская, Магаданская и Сахалинская области (-18%);

— Республики Карелия и Саха (Якутия), Еврейская АО, Псковская область (-17%);

— Хабаровский и Приморский край, Ивановская область, республика Хакасия (-16%);

— Тверская, Новгородская, Омская и Костромская области (-15%).

Среди регионов, где сильнее всего упало число браков, оказались те, которые Минобороны называло в числе лучших по выполнению плана набора контрактников. Это Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Тыва, Чечня, Сахалинская область и Еврейская АО.

В 2022 году рост числа браков наблюдался на фоне мобилизации, многие пары расписывались по ускоренной процедуре прямо в день заявления.

В неспокойное время люди стремятся создать семью и официально зарегистрировать уже существующий союз, пояснил RTVI Константин Чернышев, кандидат географических наук, доцент экономического факультета РУДН. По его мнению, определенную роль тут сыграли и меры помощи семьям участников военной операции на Украине.

В то же время в регионах России рост и падение числа браков происходят неравномерно и для этого есть свои причины, указал эксперт. Так, в Чечне и других кавказских республиках число браков снижается как минимум с 2020 года.

“Тенденции снижения брачности и увеличения разводимости во многом определяются фундаментальными изменениями на семейном поприще, процессами, происходящими как в России, так и в других развитых странах. Изменения положения женщин в обществе, их уровня образования, росте финансовой самостоятельности, увеличении внебрачной рождаемости”, — заключил он.