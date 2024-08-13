Спрос на ряд популярных седативных средств в России значительно сократился, рассказал RTVI Николай Беспалов, директор по развитию из компании RNC Pharma. В частности, это корвалол, настойка пустырника и валерианы, экстракт валерианы, валокордин, валосердин и прочие традиционные препараты.

По словам эксперта, экстракт валерианы потерял 13% продаж, а Корвалол — 6%. В то же время спрос на более современные продукты, мелаксен, глицин+мелатонин и прочее напротив активно растет, последний так вообще удвоил продажи за год, добавил он.

“В строгом смысле экстракт валерианы или корвалол, конечно, не снотворные препараты. Принимают их не для того, чтобы быстро уснуть или хорошо выспаться, но наверное часть потребителей их в подобном режиме использовала. Они сейчас переключаются на более современные аналоги, которые помогают справиться с проблемами сна”, — сказал Беспалов.

По его словам, в случае стрессовых ситуаций или депрессивных состояний люди чаще обращаются к врачам и получают помощь уже за счет других типов препаратов.

“При серьезном депрессивном расстройстве или тревоге вряд ли поможет прием мелатонина, так что люди просто начинают принимать антидепрессанты или транквилизаторы. В принципе это скорее проблема для препаратов старых поколений Многие компании кстати пытаются менять состав таких продуктов и выпускать продвинутые формы, типа корвалол нео, но глобально эти препараты всё равно сходят с дистанции”, — добавил он.

В то же время спрос на антидепрессанты, напротив, растет. По данным, которые DSM Group предоставила RTVI, прирост продаж в упаковках в Москве вырос на 18,4%, а в рублях — на 26,5%. При этом по всей группе снотворных наблюдается спад — -7,4% в упаковках и +11,9% в рублях.

По данным RNC Pharma, в 1-2 кв. 2024 г. спрос на группу снотворные и седативные препараты действительно сокращался: в целом по розничному рынку России падение составило 3% в упаковках. В Москве ситуация даже лучше, чем в целом по стране, тут продажи потеряли всего порядка 0,8%.