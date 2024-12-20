Владимир Путин на «Прямой линии» заявил, что рост цен на продукты в России связан с тем, что люди увеличили их потребление. Из данных Росстата, с которыми ознакомился RTVI, следует, что за последние пять лет россияне действительно стали есть больше мяса, но меньше картофеля.



В среднем по России потребление мяса без субпродуктов за пять лет выросло на 7,25%. Если в 2019 году в среднем по стране человек за год съедал 69 кг мяса, то в 2023 году этот показатель вырос до 74 кг на человека.

Больше всего чистого мяса, по данным Росстата, в 2023 году съедали в Московской области — 112 кг на человека. Для сравнения в столице этот показатель существенно ниже — всего 79 кг на человека. В России всего два региона, где съедают больше центнера мяса, и второй — Калмыкия, там за год на человека приходится 103 кг чистого мяса.

Причем за пять лет в Калмыкии потребление мяса не изменилось. Подобной стабильностью также отличаются Дагестан и Оренбургская область — там как в 2019, так и в 2023 году съедали 47 кг мяса на человека и 63 кг мяса на человека соответственно.

Меньше всего чистое мясо едят на Чукотке — всего 44 кг на человека. В 2019 году было всего на один кг больше. Среди регионов, где едят меньше всего мяса, также оказались Дагестан (47 кг на человека), Крым (48 кг на человека), Ингушетия (52 кг на человека), Еврейская автономная область и Саратовская область (по 55 кг на человека).

Картошки в России в весовом выражении едят больше, но с годами ее потребление сокращается. С 2019 по 2023 год потребление картофеля сократилось на 2,3% — с 88 кг на человека до 86 кг на человека.

Больше всего картофеля за год съедают в Марий Эл — 152 кг на человека. Второе место по объемам потребления картошки занимает Брянская область — 148 кг на человека. В пятерку самых «картофельных» регионов также входит Чувашская область (136 кг на человека), Орловская область (133 кг на человека) и Еврейский автономный округ (130 кг на человека).

Меньше всего картофель едят в Адыгее — всего 38 кг на человека. Также меньше картофель едят на Чукотке — 40 кг на человека за год. Причем за пять лет этот показатель снизился на 20%. В Калмыкии на человека приходится всего 44 кг картофеля, в Коми и Ярославской области по 53 кг на человека.

За пять лет, согласно данным Росстата, средняя по России цена на килограмм картофеля выросла на 31,15% — с 21,38 руб. до 28,04 руб. Мясо тоже существенно подорожало — говядина кроме бескостного мяса выросла в цене на 48,5% (с 350 руб. за кг до 519,83 руб. за кг), а свинина кроме бескостного мяса — на 30,3% (с 264,55 руб. за кг до 344,82 руб. за кг).

Продовольственная инфляция, по словам президента России, имеет под собой «объективные причины», основная — несоответствие доходов россиян и «товарной массы» в экономике.

«Просто продуктов не стало настолько больше, насколько выросло потребление», — считает Путин. По его данным, потребление мяса в России выросло в два раза «за последнее время» и достигло 80 кг на человека в год. Статистика Росстата о потреблении мяса, включая субпродукты, отчасти подтверждает это, убедился RTVI.