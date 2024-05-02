За 2023 год в России уничтожили 49,5 тыс тонн конопли, следует из статистики МВД России, опубликованной на федеральном статистическом портале ЕМИСС. Это максимальный показатель с 2019 года, когда было уничтожено 30,5 тыс тонн (МВД публикует такие данные начиная с 2017 года). Опрошенные RTVI эксперты связывают рост с тем, что правоохранительные органы и общественные организации начали более тщательно проверять места, где может расти конопля.

Увеличение веса уничтоженной дикорастущей конопли, вероятно, связано с тем, что правоохранительные органы стали внимательнее следить за этим, рассказал RTVI Артём Яблоков, адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы».

“Предположу, что улучшение работы правоохранительных органов можно объяснить снижением показателей в предыдущих периодах и принятием стимулирующих мер со стороны руководства”, — уточнил эксперт.

Еще одной возможной причиной может стать изменение актора — по закону, уничтожать наркосодержащие растения и остатки посевов должны те, кто их культивировал, и только если они этого не сделали — правоохранительные органы, добавил Яблоков.

“Самостоятельное уничтожение, насколько мне известно, не входит в публикуемую статистику. Таким образом, если сами нарушители стали хуже исполнять предписания уничтожить растения, эта работа перешла на правоохранителей и статистические показатели выросли”, — сказал он.

Если уничтожением занимаются власти, то расходы за принудительное уничтожение взыскивают с собственников или пользователей, следует из закона о наркотических средствах и психотропных веществах.

Еще одной причиной может быть усиление роли общественников, полагает Владимир Чувашов, управляющий партнер «ВМ-Право и Консалтинг». “Позиции общественников усилились после смены политики государства в области растениеводства и принятия ряда законов. В том числе — закона о семеноводстве и поправок об увеличении штрафов за наличие сорных растений на сельскохозяйственных землях”, — уточнил он.

Кроме того, увеличению объемов способствует именно погодный фактор, полагает Чувашов. По его словам, в России уже 2 года наблюдается гораздо более теплые весенние и летние месяцы, чем за предыдущие 7 лет.

“Этот фактор имеет накопительный эффект и способствует вызреванию более крупных кустов дикорастущей конопли. <…> На практике борьба с дикорастущей коноплей происходит регулярным её выкашиванием с мая по сентябрь. При устоявшейся погодной норме выкашивание происходит намного чаще, что также способствует увеличению объёмов”, — уточнил он