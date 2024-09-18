В России выпустили духи с ароматами сибирских легенд

Natura Siberica выпустила коллекцию духов Shaman Secrets, вдохновленную традициями и обрядами коренных жителей Сибири. В линейке четыре аромата: Flying Water, Mystery Fire, Voice of Wind, Historical Earth.

Названия духов отсылают к традициям народов Сибири и стихиям, с которыми взаимодействуют сибирские шаманы, согласно легендам. В пирамиды ароматов интегрированы аутентичные «сибирские» ноты кожи, кедра, черной смородины, мускуса, лаванды, березы. В работе над коллекцией Shaman Secrets приняли участие креаторы бренда и эксперты сети «Лэтуаль», а сами композиции создавали французские парфюмеры.

Амброво-древесный аромат Mystery Fire вдохновлен пламенем шаманского костра, цветочно-древесный Flying Water — легендой о любви рек Катунь и Бия, цветочно-пряный Voice of Wind — мифами о Стрибоге, восточно-фруктовый Historical Earth — силой земли, созданной божеством Ульгенем.

«В новой коллекции духов Natura Siberica традиционно вдохновляется темой Сибири, основной для философии бренда, и реализует свою уникальную экспертизу в создании ароматов с редкими и нестандартными „сибирскими“ нотами», — рассказал генеральный директор ГК Natura Siberica Сергей Быковских.

В компании подчеркнули, что коллекция ароматов выпущена в рамках стратегии Natura Siberica по расширению присутствия в сегменте премиум на фоне растущего интереса потребителей к отечественной косметике и парфюмерии. Новые ароматы производятся в России и представлены эксклюзивно в 700 магазинах сети в России и в 20 магазинах в странах СНГ.