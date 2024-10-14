Один из серьезных вызовов развития искусственного интеллекта в России — проблема GPU-инфраструктуры, необходимой для больших вычислений в нейросетях. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал заместитель президента “Ростелекома” Дарий Халитов, который специализируется на ИТ вопросах.

По словам Халитова, еще 1,5—2 года назад в российском реестре оборудования отсутствовали GPU-серверы — серверы с большим количеством видеокарт для сложных вычислений. Сейчас в реестре уже есть такие продукты, поэтому серьезного дефицита в этой области нет.

“Для того чтобы компания более активно применяла технологии искусственного интеллекта, ей нужна своя собственная инфраструктура, заточенная под искусственный интеллект, т. н. центры обработки данных, ЦОДы. Далеко не у каждой компании есть такие мощности и инфраструктура. Многие провайдеры облачных услуг, в том числе «Ростелеком-ЦОД», планирует создание собственных коммерческих облачных ЦОДов, предоставляющих вычислительные мощности под искусственный интеллект”, — сказал он.

По словам Халитова, сейчас такие ЦОДы есть у технологических гигантов: у Сбербанка и «Яндекса», а с 2024 года в «Ростелекоме» появится собственная инфраструктура для внутренних задач, связанных с применением искусственного интеллекта.

“Раньше наши сервисы использовали классическую инфраструктуру на базе CPU, но даже на ней мы ранее применяли различные сервисы искусственного интеллекта, будь то видеоаналитика на базе компьютерного зрения или системы поддержки принятия решения с помощью машинного обучения. С ростом языковых моделей и объема вычислений нужно использовать специализированную инфраструктуру, которая постепенно в России появляется”, — сказал он.

По словам Халитова, такая инфраструктура будет преимущественно российской, но также есть множество китайских партнеров, которые ее поставляют.

Первый отечественный сервер для работы с искусственным интеллектом внесли в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга в апреле 2024 года. Это произошло несмотря на отсутствие на рынке отечественных чипов.