Территория России — колоссальная, поэтому обеспечивать покрытие связью всей страны не всегда целесообразно, сказал в специальном интервью с RTVI заместитель президента “Ростелекома” Дарий Халитов, который специализируется на ИТ вопросах.

Халитов напомнил, что в России действует проект «Устранение цифрового неравенства», по которому населенные пункты с жителями от 100 до 500 человек подключают к современным услугам связи.

“Там должна быть точно вышка с базовой станцией для обеспечения базовых услуг связи. Но покрыть всю Россию очень сложно, хотя постепенно процесс этот идет”, — сказал он.

В июле 2024 года проекту по устранению цифрового неравенства исполнилось 10 лет. По данным Минцифры, из 32 тыс. населенных пунктов с численностью жителей от 100 до 500 человек половина не была оснащена современными средствами связи.